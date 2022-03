➤Juventus vs. Villarreal: ¿a qué hora y dónde ver el partido por octavos de Champions League?

MIRA AQUÍ EN VIVO Juventus vs. Villarreal | Ambos equipos se enfrentarán por los octavos de final de la Champions League hoy, miércoles 16 de marzo, en el Juventus Stadium. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Juventus vs. Villarreal: previa

La Juventus llega a este encuentro motivado luego de ganar su último partido de la Serie A al Sampdoria por 3-1. Además, los dirigidos por Massimiliano Allegri sacaron un importante empate en su visita a tierras españolas (1-1). Dusan Vlahovic anotó para los italianos, pero Dani Parejo igualó el marcador.

Por su parte, Villarreal viene de ganar al Celta de Vigo (1-0) por la liga española. El técnico Unai Emery no podrá contar con sus habituales titulares Alberto Moreno, operado de rodilla, y Paco Alcácer, con una lesión muscular. Asimismo, tiene dudas con Etienne Capoue, Juan Foyth, Raúl Albiol y Gerard Moreno, quienes estuvieron con problemas físicos en la víspera.

Juventus vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Juventus vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Juventus Stadium ¿En qué canal? ESPN 2

Juventus vs. Villarreal: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny, De Sciglio o Pellegrini, Rugani, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Arthur, Locatelli, Vlahovic y Morata.

Villarreal: Rulli, Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Capoue, Dani Parejo, Manu Trigueros, Yeremy Pino, Lo Celso y Danjuma.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Villarreal por Champions League?

Juventus vs. Villarreal se verán las caras por octavos de final de la Liga de Campeones desde las 3.00 p. m. en las instalaciones del Juventus Stadium este miércoles 16 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Juventus vs. Villarreal EN VIVO?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Qué canal es ESPN 2?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de ESPN 2 para que puedas disfrutar del encuentro EN VIVO entre Juventus vs. Villarreal por la Champions League.

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo seguir Juventus vs. Villarreal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Juventus vs. Villarreal, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación el cotejo. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.