[EN VIVO] Liverpool vs. Arsenal HOY, fecha 27 Premier League 2021-22 vía Star Plus

Liverpool vs. Arsenal se miden EN VIVO en partido por la fecha 27 de la Premier League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 16 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star Plus a partir de las 3.15 p. m. de Perú desde el Emirates Stadium (Londres). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING y partidos de hoy del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Liverpool vs. Arsenal EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Luis Díaz, Mohamed Salah, Sadio Mané y más.

Arsenal sumó su quinto partido seguido ganando el pasado fin de semana 2-0 contra Leicester y, con menos cotejos jugados que el resto de la mitad alta, parece aferrarse a un puesto de UEFA Champions League.

El equipo londinense sólo ha perdido en casa con dos de los tres conjuntos que están por encima en la clasificación, y el tercero es el Liverpool.

Por su parte, los ‘Reds’ se han reenganchado a la lucha por el título tras el 2-0 ante el Brighton, octavo triunfo seguido de los ganadores de la Premier League de 2019-20.

Jürgen Klopp sabe que para lograr el título deberán ganar todos, o casi, los partidos que quedan, comenzando por esta visita al Arsenal, que puede ser un choque muy complicado.

Liverpool vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de marzo del 2022 ¿Dónde? Emirates Stadium (Londres) ¿A qué hora? 3.15 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star Plus

Posibles alineaciones del Liverpool vs. Arsenal

Liverpool: Alisson; Trent-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Díaz y Jota

Arsenal: Ramsdale; Tierney, Gabriel, White, Cedric Soares; Xhaka, Partey, Saka, Martinelli; Odegaard y Lacazette

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Arsenal?

México: 2.15 p. m.

Perú: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

¿En qué canales ver Liverpool vs. Arsenal?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: GUIGO, ESPN, Star+, NOW NET e Claro

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Francia: RMC Sport 2, Canal+ Décalé, Free, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Ticket, Sky Go, Sky Sport 2/HD

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Qatar: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 3

España: DAZN, Movistar+, DAZN 1

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports Premium 3, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido: Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, Sky Ultra HD

Estados Unidos: SiriusXM FC, Peacock

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿Dónde ver Liverpool vs. Arsenal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Arsenal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Arsenal?