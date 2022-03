¿Dónde ver el partido Junior vs. La Equidad por la Copa Sudamericana 2022?

Junior vs. La Equidad se juega este jueves 17 de marzo por la Copa Sudamericana 2022. El encuentro será en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Copa Sudamericana Junior vs. La Equidad ¿Cuándo juegan? Jueves 17 de marzo ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. ¿En qué canal? DirecTV Sports.

Junior vs. La Equidad: previa

Con la ventaja de haber logrado un empate de visitante en el partido de ida realizado hace una semana en Bogotá, Junior recibirá este jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a La Equidad, en el juego de vuelta de la primera fase de Copa Sudamericana.

Además de clasificar a la fase de grupos del torneo continental, el cuadro barranquillero, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, buscará extender su positivo desempeño jugando en casa, en donde ha ganado los cinco encuentros disputados en la liga colombiana en lo que va del año.

Los rojiblancos son los favoritos para imponerse en la llave, no solamente porque lograron empatarle de visitante al cuadro “asegurador”, sino porque, además, tienen una de las mejores nóminas del torneo local, donde se destacan los goleadores Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe y el creativo venezolano Luis ‘Cariaco’ González.

Con información de EFE.

Junior vs. La Equidad: posibles alineaciones

Junior: Sebastián Viera; Jorge Arias, Dany Rosero, Gabriel Fuentes, Fabián Viáfara; Homer Martínez, Didier Moreno, Yesus Cabrera, Luis “Cariaco” González; Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe. DT: Juan Cruz Real

Sebastián Viera; Jorge Arias, Dany Rosero, Gabriel Fuentes, Fabián Viáfara; Homer Martínez, Didier Moreno, Yesus Cabrera, Luis “Cariaco” González; Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe. Juan Cruz Real La Equidad: Román Palacios; Amaury Torralvo, Daniel Polanco, Yoiver González, Joan Castro; Stalin Mota, Nicolás Palacios, Juan Mahecha, David Camacho, Carlos Rivas; Pablo Lima. DT: Alexis García.

¿A qué hora juegan Junior vs. La Equidad?

En todo el territorio peruano, el cotejo Junior vs. La Equidad se disputará a partir de las 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Junior vs. La Equidad?

La señal encargada de televisar el encuentro Junior vs. La Equidad será DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Copa Sudamericana 2022.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Junior vs. La Equidad por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del Junior vs. La Equidad por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Junior vs. La Equidad ONLINE GRATIS?

Para ver Junior vs. La Equidad vía online deberás conectarte a DirecTV GO. Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para ingresar tienes que ir a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV; así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Dónde juegan Junior vs. La Equidad?

El duelo entre Junior vs. La Equidad se desarrollará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. En dicho escenario, los tiburones suelen jugar de locales y cuentan con una capacidad para más de 46.000 espectadores.

