Cristiano Ronaldo es vapuleado por prensa inglesa tras eliminación de la Champions League

Son días complicados para Cristiano Ronaldo y Manchester United. La eliminación en los octavos de final de la Champions League ha traído una ola de críticas de parte de la prensa inglesa que pusieron su puntería sobre el delantero portugués.

Por ejemplo, según The Telegraph, el ‘7′ no fue el mismo de otros partidos, ya que no logró sacar un disparo a la portería de Atlético Madrid.

“Cristiano no consiguió ni un disparo a puerta, lo cual, para un hombre que dispara todo el rato, es un logro bastante raro”, escribió el diario británico.

La BBC también destacó el poco aporte de Cristiano Ronaldo en la zona de ataque. De acuerdo a su informe, el portugués jugó un papel secundario.

“Cristiano Ronaldo produjo un par de sus clásicos toques al principio del partido, pero se convirtió en una figura periférica mucho antes del final”, apuntaron.

Con la eliminación de la Champions League, los red devils ahora solo tendrán que enfocarse en intentar ganar la Premier League, su última chance de la temporada en la que podrán disputar un título.

¿Cuándo juega el Manchester United?

El elenco dirigido por el alemán Ralf Rangnick vuelve a la acción este 2 de abril cuando reciban en casa a Leicester City por la jornada 31 de la Premier League. Actualmente los Red Devils se encuentran en el quinto lugar con 50 puntos.