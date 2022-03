FC Barcelona vs. Galatasaray: ¿cuánto pagan las casas de apuesta por el partido de Europa League?

El Barcelona visitará al Galatasaray en Estambul por el partido de vuelta de la Europa League. Tanto catalanes como turcos empataron sin goles en la ida, que se jugó en el Camp Nou. Este jueves, desde las 12.45 p. m. (hora peruana), se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final. Para este compromiso, las casas de apuesta ya tienen a su favorito y lo conocerás a continuación.

Barcelona vs. Galatasaray: pronósticos de las casas de apuesta

Betsson: gana Barcelona (1,34) | Empate (5,40) | Galatasaray (8,80)

Inkabet: gana Barcelona (1,35) | Empate (5,25) | Galatasaray (8,75)

Doradobet: gana Barcelona (1,37) | Empate (5,00) | Galatasaray (8,00)

Meridianbet: gana Barcelona (1,36) | Empate (5,37) | Galatasaray (8,15)

Te apuesto: gana Barcelona (1,34) | Empate (5,20) | Galatasaray (7,80).

Barcelona vs. Galatasaray: posibles formaciones

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Gerard Piqué, Éric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Ferran Torres, Gavi y Pierre Emerick Aubameyang.

Galatasaray: Iñaki Peña; Sacha Boey, Marcão, Víctor Nelsson, Patrick Van Aanholt; Taylan Antalyali, Berkan Kutlu; Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoglu; y Mostafa Mohamed.

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray ONLINE GRATIS?