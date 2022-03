¿A qué hora juegan Arsenal vs. Liverpool por la Premier League? Vía Star Plus

¿Cuándo juegan Arsenal vs. Liverpool EN VIVO? Dos de los clubes más grandes de Inglaterra se verán las caras este miércoles 16 de marzo por la jornada 27 de la Premier League 2021-22. El duelo entre gunners y reds está pactado para las 3.15 p. m. (hora peruana) y se jugará en el Emirates Stadium, en Londres. Además, la transmisión estará a cargo de Star Plus para toda Sudamérica, mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming.

Duelo de infarto. Arsenal y Liverpool jugarán uno de los partidos más emocionantes de la nueva jornada de la Premier League, pues el Manchester City dejó puntos en su visita al Crystal Palace. Ante esto, los ‘reds’ tienen la gran oportunidad de ponerse a solo un punto de los ciudadanos si consiguen vencer a los ‘gunners’ en el Emirates.

Arsenal vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de marzo ¿Dónde? Emirates Stadium ¿A qué hora? 3.15 p. m. ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Liverpool?

El partidazo entre Arsenal vs. Liverpool está pactado para este miércoles 16 de marzo desde las 3.15 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 2.15 p. m.

Perú: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Paraguay: 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

¿Cómo llega Liverpool?

Los de Anfield tienen la gran chance de quedar a un solo punto del Manchester City. Hasta el momento, el Liverpool tiene 66 unidades, mientras que los ciudadanos tienen 70. No obstante, los dirigidos por Pep Guardiola empataron su partido ante el Crystal Palace en esta fecha.

Gracias a esto, Liverpool puede depender de sí mismo para quedarse con la Premier League, pues aún le falta disputar el partido de vuelta ante los ciudadanos en el Etihad Stadium.

¿En qué canal ver Arsenal vs. Liverpool?

Para que no te pierdas la transmisión del Arsenal vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo llega Arsenal?

Los de Mikel Arteta se encuentran en su mejor momento, pues han ganado los últimos cinco enfrentamientos por Premier League. Actualmente, están ocupando la cuarta casilla y pelean por puestos de Champions League.

Su último duelo fue ante Leicester City, al que superaron por 2-0 gracias a los tantos de Thomas Partey y Alexandre Lacazette.

Arsenal vs. Liverpool vía Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Arsenal vs. Liverpool por internet?

Para que no te pierdas el partido entre Arsenal vs. Liverpool deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este cotejo, así como el minuto a minuto y el mejor resumen de la fecha.

¿Dónde van a jugar Arsenal vs. Liverpool?