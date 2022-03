Sergio Busquets destaca a Benzema: “A mí me gustan todos los buenos jugadores”

No todo es rivalidad, también admiración. A pocos días del clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona, el capitán del cuadro blaugrana Sergio Busquets analizó lo que será el partido ante el cuadro merengue y destacó que el Barza llega preparado al encuentro gracias al impacto de Xavi en el equipo.

“En la Supercopa quizás nos tocó demasiado pronto, con jugadores que salían de lesiones y con Ferran que acababa de llegar. No teníamos a Auba. El equipo creo que está mejor, no sé si el Madrid estará mejor, pero seguro que estarán con más ánimo porque vienen de hacer una gran eliminatoria y pasarla . Será un partido muy bonito”, dijo Busquets en declaraciones para el medio español Movistar+.

Asimismo, el mediocampista azulgrana destacó el gran momento de Karin Benzema, quien viene siendo la principal figura del Madrid a lo largo de la presente temporada. “Solo hay que ver sus partidos, su trayectoria o el trabajo que hace. Yo lo admiro. A mí me gustan todos los buenos jugadores”, indicó.

Real Madrid derrotó a Barcelona en semifinales de la Supercopa de España. Foto: Twitter

Si bien resaltó el nivel del francés, dejó en claro que no querría a ningún jugador del cuadro merengue en su equipo, ya que considera que en el FC Barcelona hay jugadores de muy buen nivel.

“El Real Madrid tiene muchos buenos jugadores, pero no me quedaría con ninguno . Me quedaría con mis compañeros que son con los que voy a competir y con los que convivo. Como amante del fútbol también se valorar el juego de otros equipos y jugadores”, finalizó Busquets.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. FC Barcelona?

El cuadro merengue recibe este domingo 20 de marzo a la escuadra blaugrana por la fecha 29 de la Liga Santander. El partido está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por Directv Sports.

