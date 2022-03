Silenció todo Old Trafford: Renan Lodi marcó el 1-0 del Atlético ante el Manchester United

Con gol de Renan Lodi, Atlético Madrid vence 1-0 al Manchester United por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En una buena jugada del cuadro colchonero, Antoine Griezmann sacó un gran centro al área que fue aprovechada por Renan Lodi al minuto 41 del primer tiempo.

El cuadro de los diablos rojos reclamó por el gol debido a una supuesta falta sobre Anthony Elanga cerca al área del Atlético, ya que tras aquella jugada se produjo el gol de Lodi. El árbitro no consideró alguna sanción y dio como valido el tanto.

Manchester United vs. Atlético Madrid: alineaciones confirmadas

Manchester United: De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; McTominay, Fred; Elanga, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Atlético Madrid: Oblak; Lodi, Reinildo, Savic, Giménez; Llorente, De Paul, Herrera, Koke; Griezmann, Félix.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Atlético de Madrid?

La transmisión EN VIVO del cotejo se podrá ver a través de las señales de ESPN y Star Plus.

¿Dónde ver Manchester United vs. Atlético de Madrid por internet?

