DT del Manchester United se quejó del arbitraje tras ser eliminado de la Champions League

Manchester United decepcionó a sus hinchas en Old Trafford al perder 1-0 con Atlético de Madrid y quedar fuera de la Champios League en octavos de final. Sin ocultar su desazón por el tropiezo, el entrenador de los diablos rojos, Ralf Rangnick, arremetió contra el árbitro, a quien acusó de propiciar la pérdida excesiva de tiempo y no ver una falta en el gol que les costó la eliminación.

“En la segunda parte siempre hubo interrupciones. Siempre había alguien en el suelo. También diría que hubo decisiones arbitrales curiosas. No creo que fueran decisivas, pero creo que se lanzaron demasiado al suelo para perder tiempo. Que añadieran cuatro minutos es un chiste”, declaró el entrenador para la cadena BT Sport.

“Creo que hubo falta en el gol, pero el árbitro no lo vio igual”, agregó el estratega, para luego señalar que “no se jugó más de dos minutos sin interrupciones” y que el árbitro “lo hizo muy sencillo para que perdieran tiempo. Fue muy frustrante”.

Manchester United no gana la Champions League desde hace más de 10 años. Foto: AFP

Por otro lado, Rangnick se lamentó por la falta de eficacia para anotar un gol que les hubiera permitido forzar el tiempo extra. “Lo único que no conseguimos es marcar. Contra el Atlético es muy importante marcar primero y si no lo haces hay que evitar conceder. Nos marcaron en un momento crucial. Así han jugado durante los últimos 10 años, no me ha sorprendido”, dijo.

Manchester United sin títulos

Quedar fuera de la Champions dejó al United sin opciones de alcanzar un título al final de la temporada, pues en Inglaterra está muy lejos de los primeros puestos de la Premier League y tampoco sigue compitiendo en la FA Cup. Ahora, su aspiración será finalizar en puestos de clasificación a la Liga de Campeones en su torneo doméstico, donde marcha actualmente en zona de Europa League.