Ronald Koeman revela cómo fue su salida del Barcelona: “Laporta me despidió en el avión”

Duro poco más de un año dirigiendo al Barcelona y luego fue sustituido por Xavi Hernández. El técnico Ronald Koeman volvió a referirse de su salida del club azulgrana, aunque esta vez dio más detalles. Durante una entrevista, el estratega neerlandés criticó al presidente Joan Laporta por su salida.

Según contó el exfutbolista, el mandamás del cuadro culé lo echó frente a todo el plantel, cuando retornaban del partido ante Rayo Vallecano (27 de octubre del 2021), tras perder 1-0 por la liga española.

“¿Cómo me despidió Laporta? En el avión. Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros, mientras yo tuve que ir a sentarme a su lado. Siempre lo va diciendo, que soy una leyenda del club... ¡Demuéstralo entonces!”, delcaró en el programa Hoge Bomen.

Laporta regresó a la presidencia del Barcelona en el 2021: Foto: EFE.

Designación de Xavi como DT del FC Barcelona

En otro momento, Ronald Koeman también precisó que Joan Laporta le había dicho en más de una ocasión que no escogerían a Xavi Hernández como DT debido a su “falta de experiencia”. Sin embargo, pese a toda esta situación, el técnico de 58 afirmó sentirse felíz ahora.