ESPN EN VIVO: ¿cuándo juegan Chelsea vs. Lille por la Champions League?

Ver Chelsea vs. Lille EN VIVO por la UEFA Champions League este miércoles 16 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Pierre-Mauroy (Lille). Podrás mirar la transmisión del cotejo por ESPN y Star Plus. Asimismo, puedes seguir GRATIS ONLINE este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

Chelsea vs. Lille: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Lille Fecha Miércoles 16 de marzo Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Pierre-Mauroy

Chelsea vs. Lille: previa del partido

Con la misma fe que le ha llevado contra pronóstico hasta los octavos, el Lille persigue el milagro de remontar el resultado adverso de la ida contra el campeón de Europa (0-2), el Chelsea, que se presenta en la ciudad norteña en un momento crítico, con sus activos congelados por las medidas adoptadas contra Roman Abramovich a causa de la guerra de Ucrania.

La prueba de que nadie da la eliminatoria por perdida es que el estadio Pierre Mauroy se llenará por segunda vez en toda la temporada, después de que lo hiciera para recibir al PSG y que, en los tres duelos de la fase europea de grupos, quedaran libres 10.000 de los 48.000 asientos.

El Chelsea aterriza en este encuentro en el momento institucional más complicado de su historia. Y lo de aterriza puede ser metafórico porque con los activos del club congelados, el técnico germano Thomas Tuchel ya avisó de que si no pueden ir en avión a Francia por la limitación de gastos, él mismo conducirá un autobús.

La buena noticia para el Chelsea es que desde que Roman Abramovich anunció su intención de vender el club, el equipo no ha perdido. Cuatro victorias en cuatro partidos, incluidos los dos encuentros tras la sanción del Gobierno, ante el Norwich City y el Newcastle United. La incertidumbre que rodea al Chelsea, que tiene la renovación de contrato en el limbo y que puede verse abocado a la ruina si la venta del club no se reanuda, tiene a los jugadores preocupados, pero comprometidos.

Con la información de EFE.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Lille?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Chelsea vs. Lille?

La transmisión EN VIVO del cotejo se podrá ver a través de las señales de ESPN y Star Plus.

¿Cómo VER EN VIVO Chelsea vs. Lille vía ESPN?

Conoce los canales a sintonizar, según tu país:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Lille?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Lille, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Chelsea vs. Lille por internet?

En caso no cuentes con los anteriores servicios, tienes la opción de seguir el partido por la Champions League vía la web de La República Deportes, donde tendrás videos y fotos de los goles e incidencias. Además del minuto a minuto GRATIS POR INTERNET.

Chelsea vs. Lille: últimos partidos

Chelsea vs. Lille: posibles alineaciones

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger, Christensen, Alonso; Kanté, Kovacic; Mount, Ziyech y Havertz.

Lille: Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, André, Xeka, Gudmundsson; David y Yilmaz o Ben Arfa

¿Dónde juegan Chelsea vs. Lille?

El Chelsea vs. Lille se jugará en el Estadio Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille, Francia. Recinto que cuenta con capacidad para 50.186 espectadores.

