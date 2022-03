¿Cómo ver Juventus vs. Villarreal vía ESPN 2 por octavos de la UEFA Champions League?

Ver Juventus vs. Villarreal EN VIVO y DIRECTO este miércoles 16 de marzo por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Juventus Stadium de la ciudad de Turín, Italia.

El partido será transmitido por la señal de ESPN 2 y Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento por la Liga de Campeones.

Juventus vs. Villarreal: previa

La Vecchia Signora encara esta vuelta de octavos de final de Liga de Campeones con las figuras destacadas del serbio Dusan Vlahovic y del español Álvaro Morata, cuyas grandes actuaciones en Serie A les han convertido en la esperanza para deshacer el empate a uno de la ida y alcanzar los cuartos de final.

Vlahovic llegó al Juventus como el gran fichaje del año y de momento está cumpliendo. El serbio debutó en la ida frente al Villarreal en Liga de Campeones, y metió gol a los 30 segundos.

Con información de EFE.

Juventus vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Juventus vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Juventus Stadium ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Juventus vs. Villarreal: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny, De Sciglio o Pellegrini, Rugani, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Arthur, Locatelli, Vlahovic y Morata.

Szczesny, De Sciglio o Pellegrini, Rugani, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Arthur, Locatelli, Vlahovic y Morata. Villarreal: Rulli, Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Capoue, Dani Parejo, Manu Trigueros, Yeremy Pino, Lo Celso y Danjuma.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Villarreal por Champions League?

Juventus vs. Villarreal se verán las caras por octavos de final de la Liga de Campeones desde la 3.00 p. m. en las instalaciones del Juventus Stadium este miércoles 16 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Juventus vs. Villarreal?

En Sudamérica, el Juventus vs. Villarreal será televisado por las pantallas de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir Juventus vs. Villarreal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Juventus vs. Villarreal, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿En qué estadio jugarán Juventus vs. Villarreal?

El recinto que albergará el compromiso por Champions League entre Juventus vs. Villarreal será el Estadio Juventus en la ciudad de Turín.