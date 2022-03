¿Cómo seguir Melgar vs. Cienciano EN VIVO por el clásico del sur en la Copa Sudamericana?

Melgar vs. Cienciano EN VIVO se miden en el Estadio Monumental de la UNSA desde las 7.30 p. m. por la vuelta de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2022. El duelo se podrá ver vía DirecTV Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles, a través de La República Deportes.

Melgar vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Melgar vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 15 de marzo ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio UNSA ¿En qué canal? DirecTV Sports, DirecTV Sports 2

¿A qué hora juegan Melgar vs. Cienciano?

En todo el territorio peruano, el clásico Melgar vs. Cienciano se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m..

FBC Melgar será local en su fortín de la UNSA contra Cienciano del Cusco, al cual debe vencer para clasificar a la fase de grupos del la Copa Sudamericana 2022. El ‘Papá' también tiene la necesidad de ganar si quiere avanzar de ronda en el torneo.

El Dominó empezó ganando en la ida con un gol de Bernardo Cuesta de penal, pero se dejó estar en el segundo tiempo y Josué Estrada puso la cuenta 1-1. Por la Liga 1, el conjunto arequipeño viene de imponerse por la mínima ante Alianza Lima con tanto de Jean Pierre Archimbaud.

Los imperiales, por su parte, rescataron un 1-1 ante Universitario en su choque más reciente del campeonato peruano. Pese a presentar una alineación parcialmente alterna, los de Walter Fiori supieron sumar un punto con un golazo de Fernando Guerrero.

De los últimos cinco cruces entre Melgar y Cienciano, los rojinegros ganaron dos, perdieron uno y empataron los otros dos. No obstante, en Arequipa no juegan desde 2015, año en que los characatos golearon por 5-1.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Cienciano?

En Perú, el Melgar vs. Cienciano se podrá ver por la señal del canal DirecTV Sports. Para el resto de países hispanohablantes de Sudamérica, la televisación del duelo estará a cargo de DirecTV Sports 2.

¿Dónde ver Melgar vs. Cienciano por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Cienciano por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicios de streaming que incluye el canal DirecTV Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de Melgar vs. Cienciano

Bernardo Cuesta y Danilo Carando serían los que comanden el ataque rojinegro y rojo, respectivamente, en este partido Melgar vs. Cienciano.

Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Leonel Galeano, Horacio Orzan, Paolo Reyna; Walter Tandazo, Jean Pierre Archimbaud, Martín Pérez Guedes, Johnny Vidales; Bernardo Cuesta, Kenji Cabrera. DT: Néstor Lorenzo.

Cienciano: Miguel Vargas; Roberto Bardales, Koichi Aparicio, Luciano Recalde, Alexis Cossio; Jack Durán, Ángel Romero, Emanuel Ibáñez, Mathias Carpio; Kevin Sandoval, Danilo Carando. DT: Gerardo Ameli.

Historial reciente de Melgar vs. Cienciano

Cienciano 1-1 Melgar | 08.03.2022

Cienciano 0-1 Melgar | 12.09.2021

Melgar 3-0 Cienciano | 23.05.2021

Cienciano 3-1 Melgar | 23.09.2020

Cienciano 1-1 Melgar | 29.01.2020.

¿Dónde juegan Melgar vs. Cienciano?

El escenario que acogerá este compromiso será el Estadio Monumental de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), recinto deportivo ubicado en la ciudad de Arequipa.