➤ Manchester United vs. Atlético de Madrid: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Manchester United vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la UEFA Champions League HOY, 15 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Old Trafford (Manchester). Podrás mirar la transmisión del cotejo por ESPN y Star Plus. Asimismo, puedes seguir GRATIS ONLINE este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: apuestas

Casa de apuestas Gana United Empate Gana Atlético Chaskibet 2.25 3.25 3.55 Betsson 2.15 3.25 3.65 Doradobet 2.20 3.25 3.60 Apuesta Total 2.20 3.19 3.78 Te Apuesto 2.19 3.25 3.55

Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO: últimas noticias

En Vivo: Manchester United vs. Atlético Madrid por Champions League 13:02 Atlético de Madrid va camino al Old Trafford Los colchoneros ya salieron del hospedaje para llegar al Teatro de los Sueños, donde se medirán contra Manchester United para definir el pase a cuartos de final de la UEFA Champions League. 12:16 Así fue el gol de Elanga en la ida del United vs. Atlético Elanga fue el encargado de empatar el partido de ida por Champions League y le dio mejores chances de pasar a la siguiente ronda a los red devils en el Old Trafford. 11:00 David de Gea sueña con levantar la Orejona En entrevista con los diablos rojos, el arquero español se mostró entusiasmado en el torneo y manifestó: "Sería absolutamente un sueño ganar este trofeo con Manchester United". 10:27 La palabra de una leyenda: Rio Ferdinand y su mensaje a los red devils El exfutbolista del Manchester United grabó un emotivo mensaje para toda la comunidad seguidora de los diablos rojos, previo al partido contra Atlético de Madrid en Old Trafford por UEFA Champions League 2021-2022. 09:58 Historial del Atlético de Madrid vs. Manchester United en Old Trafford Solo una vez se enfrentaron ambas escuadras en el Teatro de los Sueños, fue por la Recopa de Europa en 1992. Aquel duelo finalizó con el marcador igualado 1-1, lo cual le sirvió al cuadro colchonero para pasar a cuartos de final de la competencia, ya que consiguieron golear 3-0 en la ida. 08:44 Hinchas del Atlético de Madrid se concentran en Manchester La afición colchonera llegó a Inglaterra para alentar a su equipo en el partidazo contra los red devils en el Old Trafford por la Liga de Campeones. 07:43 Manchester United vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones Manchester United: De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Fred; Marcus Rashford, Paul Pogba, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Stefan Savic, Josema Giménez, Reinildo, Yannick Ferreira Carrasco; Koke, Héctor Herrera, Rodrigo de Paul; Joao Félix, Antoine Griezmann. 07:25 Recuento del partido de ida Los diablos rojos lograron rescatar un empate 1-1 en el Wanda Metropolitano por el primer duelo; aunque ya no contarán con la ventaja del gol de visitante, tienen su estadio y su hinchada para poder cerrar la llave y pasar de ronda ante los colchoneros.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Atlético de Madrid ¿Cuándo juegan? HOY, 15 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford (Manchester) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Atlético de Madrid?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Atlético de Madrid?

La transmisión EN VIVO del cotejo se podrá ver a través de las señales de ESPN y Star Plus.

¿Cómo VER EN VIVO Atlético Madrid vs. Manchester United vía ESPN?

Conoce los canales a sintonizar, según tu país:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Manchester United vs. Atlético de Madrid por internet?

En caso no cuentes con los anteriores servicios, tienes la opción de seguir el partido por la Champions League vía la web de La República Deportes , donde tendrás videos y fotos de los goles e incidencias. Además del minuto a minuto GRATIS POR INTERNET.

Manchester United vs. Atlético de Madrid ¿cómo llegan ambos equipos?

Los diablos rojos rescataron un empate en el Wanda Metropolitano; sin embargo, el fin de semana logró una gran victoria ante el Tottenham (3-2) por la Premier League. Lo que preocupa a los colchoneros es que Cristiano Ronaldo volvió al gol, tras una racha negativa, y con un triplete. Esto hará que Diego Simeone deba replantear mejor su estrategia, puesto que el portugués, hasta la fecha, les ha anotado 25 tantos.

Por otro lado, Atlético de Madrid logró su cuarta victoria consecutiva en LaLiga Santander y con un Joao Félix que llega encendido para el cotejo por Champions League. El exdelantero del Benfica lleva cinco goles en la misma cantidad de encuentros —uno de estos ante el United en la ida— por lo que buscará seguir aumentando su cuota de cara al arco.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Luke Shaw; Fred, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho y Cristiano Ronaldo .

De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Luke Shaw; Fred, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho y . Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Marcos Llorente, De Paul, Koke, Héctor Herrera, Renan Lodi; Joao Félix y Griezmann.

Manchester United vs. Atlético de Madrid: pronósticos

¿Dónde se juega Manchester United vs. Atlético de Madrid?

El Manchester United vs. Atlético de Madrid se jugará en el mítico Old Trafford de la ciudad de Manchester, Inglaterra. Recinto que cuenta con capacidad para 74.879 espectadores.