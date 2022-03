¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League?

Atlético Madrid vs. Manchester United EN VIVO se enfrentan HOY por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en Old Trafford, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) . El encuentro será televisado por ESPN y Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión ONLINE GRATIS en La República Deportes. Acá encontrarás el minuto a minuto, alineaciones, incidencias y goles del cotejo de la Liga de Campeones.

Atlético Madrid vs. Manchester United: ficha del partido

Champions League Atlético Madrid vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? HOY martes 15 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿Canal? ESPN y Star Plus

La previa del Atlético Madrid vs. Manchester United

El Atlético Madrid visita este martes martes 15 de marzo Old Trafford por la vuelta de octavos de final de la Champions League, que está completamente abierta tras el empate 1-1 cosechado en la ida en la capital española ante el Manchester United.

El equipo rojiblanco había logrado adelantarse en el marcador en el Metropolitano, pero un gol de Anthony Elanga en el 80′ dejó las espadas en alto para la vuelta.

El Atlético acude a Inglaterra con la intención de reeditar su hazaña frente al Liverpool cuando en la vuelta de octavos de la Champions en 2020 remontó un 2-0 en Anfield para imponerse 3-2 y sellar el billete a cuartos ante el entonces vigente campeón del torneo continental.

El equipo rojiblanco ha recuperado el rumbo en Liga tras ganar sus cuatro últimos encuentros del campeonato doméstico, metiéndose en puestos de Champions. El técnico Diego Simeone se muestra contento con el rendimiento de sus hombres en las últimas semanas.

Con información AFP.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Manchester United?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Cómo VER EN VIVO Atlético Madrid vs. Manchester United vía ESPN?

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Manchester United?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Atlético Madrid vs. Manchester United

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Stefan Savic, Josema Giménez, Reinildo, Yannick Ferreira Carrasco; Koke, Héctor Herrera, Rodrigo de Paul; Joao Félix, Antoine Griezmann.

Manchester United: De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Fred; Marcus Rashford, Paul Pogba, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo