De jugar con Ibrahimovic a ser el flamante refuerzo del Atlético Palmaflor: el caso de Bahebeck

El Club Atlético Palmaflor anunció hace un mes que contará con los servicios del delantero francés Jean-Christophe Bahebeck, exjugador del PSG de la Ligue 1. Por si fuera poco, compartió equipo con ‘cracks’ como Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani y Thiago Silva. No obstante, nunca destacó en el equipo parisino y pasó muchos años cedido por distintos equipos de Europa.

Bahebeck llegó al equipo boliviano procedente del Partizan del fútbol serbio, donde anotó un gol en siete compromisos. Anteriormente jugó por el Pescara, Utrecht, Saint-Étienne, Troyes y Valenciennes.

Además, también fue convocado por las selecciones juveniles de Francia, donde su participación más destacada fue durante la Copa del Mundo Sub 20 de 2013. En aquel certamen se coronó campeón del mundo junto a Paul Pogba, Samuel Umtiti, Alphonse Areola y Florian Thauvin, quienes años más adelante se coronarían en el mundial de Rusia 2018.

¿Cómo le va a Bahebeck en el Atlético Palmaflor?

Hasta la fecha, 15 de marzo, Jean-Christophe Bahebeck no ha podido debutar con el equipo de Quillacollo. Esto debido a un tema de cupos de extranjeros; para cuando el galo llegó, ya estaban a tope y solo dependían de la nacionalización del argentino Maximiliano Gómez, quien hace unos días logró obtener el pasaporte boliviano y dejó de ocupar plaza de extranjero. No obstante, el francés no pudo jugar ante Universitario de Vinto el pasado sábado por el Apertura.

Con Bahebeck, Palmaflor completó sus seis cupos extranjeros: Joaquín Lencinas (Argentina), Richard Luca (Brasil), Elcarlos Gomes (Brasil), Igor Soares (Brasil) y Wesley Da Silva (Brasil).