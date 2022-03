¿Fin de una era? Cristiano y Messi eliminados en octavos de Champions por segundo año seguido

Luego de dominar la escena del fútbol europeo durante más de una década, los mejores años de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se acercan lentamente a su final, al menos en la Champions League. A la eliminación de ‘Lio’ en octavos de final del torneo la semana pasada en Madrid se acaba de sumar la de ‘CR7′, por esta misma ronda, este martes en Mánchester.

Tanto el portugués como el argentino llegaban al duelo de vuelta de sus respectivas llaves tras obtener un buen resultado en la ida. En ambos casos, sin embargo, la suerte les fue esquiva, curiosamente ante equipos de la misma ciudad: el delantero del PSG fue víctima de una increíble remontada ante el Real, mientras que el goleador del Manchester United fue incapaz de celebrar como local frente al Atlético.

Ya en la campaña anterior, ambos se habían despedido del certamen sin lograr meterse entre los ocho mejores. Esta vez, con equipos distintos, tuvieron que resignarse al mismo destino amargo de contemplar desde fuera una competencia en la que hasta hace no mucho supieron ser grandes protagonistas de las instancias decisivas.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi otra nueva temporada sin alcanzar la Liga de Campeones. Foto: composición/ AFP/ EFE

Cristiano Ronaldo y una temporada sin títulos

Esta Liga de Campeones 2021-22 era la última chance que tenía el luso para ganar un título en su regreso a los diablos rojos. Por primera vez desde la temporada 2009-10, el máximo goleador de todos los tiempos se quedará sin trofeo que añadir a su extenso palmarés.

En la edición de este año, Cristiano parecía poder igualar sus mejores registros, al convertir seis goles durante la fase de grupos, varios de ellos anotados de forma salvadora en los últimos minutos. En los octavos de final, sin embargo, se topó con el férreo muro conformado por el Atleti del ‘Cholo’ Simeone, que no lo dejó festejar con su característico “Siuuu” ni en España ni en Inglaterra.

Cristiano Ronaldo tuvo un comienzo auspicioso en su vuelta al United, pero poco a poco la crisis de resultados se hizo mayor. Foto: AFP

De haber marcado aunque sea una vez en cualquiera de los dos encuentros, la historia pudo haber sido diferente, como pudo haber sido distinta también en el 2021, cuando la Juventus, entonces con el ‘Bicho’ en su plantel, fue eliminada por el Porto.

En aquella oportunidad, también por la ronda de octavos, la Vecchia perdió 2-1 en Oporto, con lo cual el 3-2 que obtuvo en Turín le valió poco por la entonces vigente regla del gol visitante. ‘CR7′ estuvo presente en la cancha en los dos juegos, pero se quedó al margen de inscribir su nombre en el marcador.

Lionel Messi lejos de su brillo

Para el capitán de la selección argentina, la historia es igual o más desafortunada. En París, dispuso de un penal que le hubiera permitido a su escuadra sacar una ventaja mayor de cara a la revancha en el Bernabéu, pero lo desperdició al enviarlo a las manos del golero rival. Kylian Mbappé apareció para salvar el día y sellar el 1-0 que les daba esperanzas a sus compañeros.

En la vuelta, nuevamente ‘Kyky’ dejó constancia de su excelente nivel, con otro gol, pero esta vez no contó con la aparición de un sensacional Benzema que, con un hat-trick, fue el héroe de una épica remontada. Messi, por su parte, se hizo notar poco y su actuación en la serie no estuvo a la altura de lo que de él se exige.

Los registros de Messi con PSG son muy pobres en comparación su etapa en FC Barcelona. Foto: TyC Sports

El año pasado, la ‘Pulga’ fue uno de los pocos elementos del FC Barcelona que se salvó del humillante cruce ante su actual club, PSG, el cual terminó 5-2 en el global para los parisinos. Precisamente los dos goles fueron obra suya, pero de nada le valieron al final.

A diferencia de Ronaldo, que pudo alzar la ‘orejona’ por última vez en el 2018, el argentino no conoce esta felicidad desde el 2015. Por si fuera poco, año tras año la suerte parece ser más cruel con él, pues cada vez le cuesta más llegar a instancias finales y la forma en que se va eliminado se vuelve más insólita que la anterior (1-4 ante Roma, 0-4 contra Liverpool, 2-8 frente al Bayern Múnich, etc).

¿Qué esperar de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

Evidentemente, ni Cristiano ni Messi son responsables exclusivos del fracaso de sus clubes en la Champions, pero siempre serán los primeros señalados, al no poder repetir los altos estándares de rendimiento impuestos por ellos mismos. Los años no pasan en vano para ninguno, y, aunque su calidad pueda permanecer casi intacta, da la impresión de que, en esta etapa de sus carreras, deben apoyarse en el resto del equipo (y no al revés) para encontrar su mejor versión.

Ello dependerá también de que se asegure su permanencia en sus respectivos cuadros. En los últimos días, la prensa inglesa especula con la supuesta mala relación entre Ronaldo y Rangnick, mientras que en París se dice que Jorge Messi se habría contactado con FC Barcelona para un posible regreso de su hijo tras los silbidos que este recibió de parte de la hinchada del PSG en la última jornada de la Ligue 1.