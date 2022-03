➤ Comunicaciones vs. New York City: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Comunicaciones vs. New York City se juega este martes 15 de marzo por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2022. El encuentro será en el estadio Doroteo Guamuch Flores y está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora guatemalteca). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, los goles y los partidos hoy.

Comunicaciones vs. New York City: previa

El Comunicaciones de Guatemala intentará el martes remontar en casa la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, la cual va perdiendo por 3-1 frente al New York City FC, vigente campeón de la MLS.

Los guatemaltecos están obligados a no cometer errores y aprovechar la localía en el partido de vuelta a disputarse en el estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, la máxima instalación deportiva de Guatemala, ubicada en el centro de la capital.

El New York City FC tomó ventaja en la llave con goles de los argentinos Valentín Castellanos y Maximiliano Moralez, y otra anotación del uruguayo Santiago Rodríguez, en el duelo de ida realizado hace una semana en el estadio Pratt & Whitney de East Hartford (Connecticut, Estados Unidos), donde los neoyorquinos ejercieron de local.

Para Comunicaciones, uno de los equipos más populares de Guatemala, el gol que lo mantiene con esperanza de avanzar a las semifinales fue obra del panameño Manuel Gamboa.

“El gol de visita (criterio de desempate) nos da mucha oportunidad. Tenemos que ser en casa sólidos, mantener el cero atrás y tratar de anotar”, declaró al final de ese encuentro el uruguayo William Coito, técnico de Comunicaciones.

Ambos equipos se enfrentan tras ganar en sus respectivas ligas. El New York City FC goleó 4-1 al CF Montreal el sábado, mismo día en el que Comunicaciones venció 1-0 al modesto Nueva Concepción.

Con información de AFP.

Comunicaciones vs. New York City: historial reciente

08.03.22 | New York City vs. Comunicacione 3-1 | Cuartos de final ida - Concachampions League

New York City vs. Comunicaciones se jugó en el estadio Partt & Whitney por la Concachampions. Foto: Twitter Concacaf Champions League

¿A qué hora juegan Comunicaciones vs. New York City?

En todo el territorio peruano, el cotejo Comunicaciones vs. New York City se disputará a partir de las 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

