‘Cholo’ Simeone tras eliminar al Manchester United: “El trabajo colectivo fue fantástico”

Atlético de Madrid superó al Manchester United en condición de visitante por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. Los colchoneros tuvieron un gran partido en todas sus líneas para tratar de anular no solo a Cristiano Ronaldo, sino a todo el elenco de los diablos rojos. Con gol de Renan Lodi a los 41 minutos del primer tiempo, los rojiblancos se pusieron en ventaja. El resultado no se movería más.

Diego Pablo Simeone tras el pitazo final se fue a los trotes a los camerinos sin decir nada. Luego, en la rueda de prensa destacó el trabajo de sus dirigidos. “Fue un partido muy estable, muy regular. Lo de destacar absolutamente es el trabajo colectivo. Fue fantástico. Para el club estar entre los ocho mejores es fantástico”, indicó el ‘Cholo’, según cita EFE.

Asimismo, el estratega argentino, analizó el accionar de los diablos rojos y reconoció que han sabido sufrir para poder avanzar a los cuartos de final.

“Ellos son un equipo con muchísimas individualidades. Son muy buenos, pero muy desordenados para generar una buena presión en la salida. El equipo lo logró y sufrió lo que hay que sufrir contra un Manchester United en casa en octavos de Champions” , aseguró.

Simeone sobre la temporada del ‘Atleti’