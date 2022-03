Los ‘reds’ pueden acercarse más al City: posibles formaciones del Liverpool y Arsenal

Tras el empate del City, Liverpool FC tendrá una gran oportunidad en el Emirates Stadium de Londres ante el local Arsenal por la jornada 27 de la Premier League. Una victoria de los dirigidos por Jürgen Klopp los pondría a tan solo un punto del Manchester City, por lo que será un partido que promete muchas emociones. Mientras que los de Mikel Arteta llegan de seis partidos sin perder y en zona de clasificación para Champions, misma que querrán mantener.

Liverpool vs. Arsenal: posibles formaciones

Liverpool FC: Alisson; Trent Alexander Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Luis Díaz y Diogo Jota

Arsenal: Aaron Ramsdale; Kieran Tierney, Gabriel, Ben White, Cedric Soares; Granit Xhaka, Thomas Partey, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli; Martin Odegaard y Alexandre Lacazette.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Arsenal?

México: 2.15 p. m.

Perú: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs. Arsenal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Arsenal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.