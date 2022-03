Los ’blues’ quieren asegurar el pase: así saldrían Lille y Chelsea por la Champions League

Lille recibirá al Chelsea en el Stade Pierre-Mauroy de Francia por el partido de vuelta de la Champions League. El conjunto inglés se impuso en la ida 2-0 y mañana saldrán a liquidar el encuentro y asegurar su pase a cuartos de final. Mientras que los de Jocelyn Gourvennec buscarán la remontada ante el vigente campeón de Europa.

Lille vs. Chelsea: posibles formaciones

Lille: Leonardo Jardim; Celik, José Fonte, Sven Botman, Tiago Djaló; Tim Weah, Benjamin André, Onana, Jonathan Bamba; Jonathan David y Ben Arfa

Leonardo Jardim; Celik, José Fonte, Sven Botman, Tiago Djaló; Tim Weah, Benjamin André, Onana, Jonathan Bamba; Jonathan David y Ben Arfa Chelsea FC: Édouard Mendy; Trevoh Chalobah , Thiago Silva, Antonio Rüdiger; César Azpilicueta, N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Marcos Alonso; Mason Mount, Kai Havertz y Christian Pulisic.

¿A qué hora juegan Lille vs. Chelsea?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Lille vs. Chelsea por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Lille vs. Chelsea por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes, donde tendrás todos los goles, antesala del partido, fotos con las incidencias y el minuto a minuto completamente GRATIS.