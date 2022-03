¿Cómo ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO por LaLiga Santander 2022 vía Roja Directa?

Real Madrid y Mallorca tendrán un encuentro este 14 de marzo por la jornada 28 de LaLiga Santander. El partido se dará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Por un lado, el elenco de Mallorca, dirigido por Luis García Plaza y que tiene entre sus filas a los argentinos Franco Russo y Rodrigo Battaglia y el uruguayo Giovanni González, se encuentra en mal momento, por lo que se ubica en el puesto 16, con 26 unidades.

Por otro lado, Real Madrid cuenta con todos sus efectivos disponibles para el duelo. Aunque, eso sí, Eder Militao, Ferland Mendy y Carlos Casemiro están apercibidos, por lo que se perderían el ‘Clásico’ de la semana que viene ante el Barcelona si ven una tarjeta amarilla.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Mallorca?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Nicaragua: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la transmisión de Real Madrid vs. Mallorca online a través de la señal de Star Plus, servicio de streaming donde accederás a la programación completa de los eventos deportivos más importantes. Además, recuerda que si no tienes esta opción, puedes seguir el minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Mallorca en Roja directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Manchester United vs. Wolves.

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad.

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Puedes ver Roja Directa online a través de dispositivos de escritura y móviles de forma totalmente gratuita. Para esto, solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club. Recuerda que es indispensable contar con una señal de internet estable para que puedas disfrutar el partido sin ninguna interrupción.

Alineación posible de Real Madrid vs. Mallorca

Mallorca: Sergio Rico; Giovanni González, Maffeo, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Antonio Sánchez/Salva Sevilla, Baba, Dani Rodríguez; Kubo y Muriqi

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao/Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro/Fede Valverde, Kroos/Camavinga; Rodrygo/Asensio, Benzema y Vinicius