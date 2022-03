Alianza Lima descarta la llegada de Paolo Guerrero: “El plantel está cerrado”

Todo definido. La novela de Paolo Guerrero y Alianza Lima tiene un final no esperado por los hinchas blanquiazules. Pese al acercamiento que hubo entre el club y el jugador, el gerente deportivo de la institución salió al frente para mencionar que el plantel de Carlos Bustos no realizaría más incorporaciones.

“Estamos con el plantel cerrado. No estamos pensando en esa posibilidad, estamos conformes con el equipo actual. No hablamos con él desde antes del 8 de marzo, no se llegó a afinar temas muy puntuales”, manifestó José Bellina en diálogo con RPP Deportes.

Paolo Guerrero se encuentra recuperando de una lesión. Foto: difusión

Si bien el goleador de la selección peruana se encuentra en proceso de recuperación tras una complicada lesión, el directivo mencionó que fueron detalles en el contrato los que no permitieron concretar su vuelta a La Victoria. El artillero de 38 años tampoco fue convocado por Ricardo Gareca para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Qatar 2022.

Asimismo, a pocos días de cerrar el mercado de pases se especuló sobre una intención de los íntimos por fichar a Yoshimar Yotún; sin embargo, el futbolista terminó por decantarse en volver a Sporting Cristal. “Hubo un ofrecimiento a Yoshimar Yotún, hubo un tanteo con el jugador, pero no llegó a ser algo muy aterrizado”, resaltó.

Por otra parte, pese al mal arranque que tiene el vigente campeón de la Liga 1, cinco puntos en seis cotejos disputados por el torneo local, José Bellina descartó que el actual entrenador deje el banquillo.