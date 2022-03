¿A qué hora juega Manchester United vs. Atlético Madrid por la Champions League?

Manchester United vs. Atlético Madrid se miden EN VIVO en partido de vuelta de los octavos de final de Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este martes 15 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el estadio Old Trafford. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING y partidos de hoy del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Manchester United vs. Atlético Madrid EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Cristiano Ronaldo y más.

Un gol de Anthony Elanga en el minuto 80 evitó la derrota del Manchester United en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid, dejando todo abierto para el choque de vuelta de este martes 15 en Old Trafford.

Los diablos rojos, que nunca han derrotado al Atlético, afrontan el encuentro tras lograr una trabajada victoria por 3-2 sobre el Tottenham. Según el mánager Ralf Rangnick fue la respuesta que el club necesitaba tras sus recientes tropiezos ligueros.

Por su parte, tras el partido de ida, el conjunto Colchonero ha ganado sus tres partidos de LaLiga Santander, aupándose a la cuarta posición. Pese a ello, prácticamente, ve descartada la posibilidad de luchar por el título de liga y persigue su primer trofeo en la máxima competición continental.

Manchester United vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Atlético Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 15 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Atlético Madrid

Manchester United: De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Fred; Marcus Rashford, Paul Pogba, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Stefan Savic, Josema Giménez, Reinildo, Yannick Ferreira Carrasco; Koke, Héctor Herrera, Rodrigo de Paul; Joao Félix, Antoine Griezmann.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Atlético Madrid?

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canales ver Manchester United vs. Atlético Madrid?

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: TNT Brasil, SBT, TNT Go, GUIGO, Estádio TNT Sports, HBO Max

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Francia: Free, RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Amazon Prime Video

Italia: Canale 5, Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Sport 4K, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Sky Sport Uno

México: TNT Go, HBO Max, TNT Sports

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN 4K Arabia

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, beIN Sports English

Reino Unido: BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BT Sport App, BT Sport Ultimate, BTSport.com

Estados Unidos: TUDN.com, SiriusXM FC, Paramount+, TUDNxtra, Univision, TUDN USA, TUDN App, Univision NOW

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: Star+, ESPN.

¿Dónde ver Manchester United vs. Atlético Madrid por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Atlético Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Atlético Madrid?