Manchester City vs. Crystal Palace: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Premier League?

MIRA AQUÍ EN VIVO Manchester City vs. Crystal Palace | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 29 de la Premier League hoy, lunes 14 de marzo, en el Selhurst Park Stadium. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Manchester City vs. Crystal Palace: previa

El Manchetser City viene disputando una gran temporada, ya que es líder en la Premier y está clasificado a cuartos de final de la Champions League. No obstante, en la liga inglesa va con cuidado, pues solo le lleva tres puntos al Liverpool, que marcha segundo. Por ello, una victoria hoy le permitiría ampliar la diferencia, aunque tienen un partido más.

Por su parte, el Crystal Palace está en la casilla 11, lejos de los puestos de descenso y fuera del alcance de la zona de clasificación a un torneo internacional. De los últimos siete partidos disputados en el Selhurst Park, City ganó seis y empató uno.

Manchester City vs. Crystal Palace: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Crystal Palace ¿Cuándo juegan? Lunes 14 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Selhurst Park Stadium ¿En qué canal? Star Plus

Manchester City vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Schlupp; Olise, Mateta, Zaha.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Crystal Palace EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Manchester City vs. Crystal Palace EN VIVO empezará a partir de las 3.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Manchester City vs. Crystal Palace EN VIVO?

La señal encargada de transmitir el choque Manchester City vs. Crystal Palace por la fecha 29 de la Premier League en Sudamérica será Star Plus,

Manchester City vs. Crystal Palace por Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Crystal Palace, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Manchester City vs. Crystal Palace?

Si quieres seguir en internet el Manchester City vs. Crystal Palace, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.