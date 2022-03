Copa Sudamericana 2022 EN VIVO: mira la programación completa de los play-offs del torneo

Se define todo. La Fase Previa de la Copa Sudamericana 2022 llega a su etapa final y ya se conocerán los equipos clasificados a la zona de grupos. En el caso de los representantes nacionales, son cuatro las escuadras que se disputarán dos plazas para la siguiente etapa del certamen.

Cienciano y Melgar abrirán la jornada este martes 15 de marzo desde el Estadio Monumental de la UNSA. El conjunto rojinegro ‘robó' un empate en Cusco y buscará aprovechar su localía para acceder a la siguiente instancia del torneo.

Cienciano, Melgar, Sport Boys y Ayacucho FC son los representantes peruanos. Foto: composición LR

Por su parte, Ayacucho FC logró vencer por 2-0 a Sport Boys en la ida y espera cerrar su boleto a la próxima ronda en el Callao. La Misilera no atraviesa un buen presente en la Liga 1 y centrará sus esfuerzos en el ámbito internacional.

Entre los cotejos más atractivos de esta fecha resaltan el River Plate vs. Liverpool, Antofagasta vs. Unión Española y América de Cali vs. Deportivo Independiente de Medellín.

Programación de la Fase Previa de la Copa Sudamericana 2022 - partidos de vuelta

Partido (resultado de ida) Fecha Hora Canal Oriente Petrolero vs. Royal Pari (3-2) Martes 15 de marzo 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Bolivia) DirecTV Sports Metropolitanos FC vs. Estudiantes de Mérida (2-0) Martes 15 de marzo 5.15 p. m. (Perú) y 6.15 p. m. (Venezuela) DirecTV Sports General Caballero vs. Sol de América (3-0) Martes 15 de marzo 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Paraguay) DirecTV Sports Unión La Calera vs. Ñublense (0-0) Martes 15 de marzo 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Chile) DirecTV Sports Melgar vs. Cienciano (1-1) Martes 15 de marzo 7.30 p. m. (Perú) DirecTV Sports River Plate vs. Liverpool (1-0) Miércoles 16 de marzo 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Uruguay) DirecTV Sports LDU Quito vs. Mushuc Runa (2-0) Miércoles 16 de marzo 7.30 p. m. (Perú y Ecuador) DirecTV Sports América de Cali vs. DIM (1-2) Miércoles 16 de marzo 7.30 p. m. (Perú y Colombia) DirecTV Sports Sport Boys vs. Ayacucho FC (0-2) Miércoles 16 de marzo 7.30 p. m. (Perú) DirecTV Sports Deportivo La Guaira vs. Hermanos Colmenárez (0-2) Juves 17 de marzo 7.30 p. m. (Perú) y 8.30 p. m. (Venezuela) DirecTV Sports Guaireña vs. Nacional de Asunción (1-0) Juves 17 de marzo 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Paraguay) DirecTV Sports Antofagasta vs. Unión Española (2-1) Juves 17 de marzo 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Chile) DirecTV Sports Guabirá vs. Wilstermann (0-4) Juves 17 de marzo 7.30 p. m. (Perú) y 8.30 p. m. (Bolivia) DirecTV Sports Junior vs. La Equidad (0-0) Juves 17 de marzo 7.30 p. m. (Perú y Colombia) DirecTV Sports 9 de Octubre vs. Delfín (1-1) Juves 17 de marzo 7.30 p. m. (Perú y Ecuador) DirecTV Sports Cerro Largo vs. Wanderers (1-2) Juves 17 de marzo 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Uruguay) DirecTV Sports

Cronograma de la Copa Sudamericana 2022

La competencia arrancó el 8 de marzo y esta semana se definirán los clasificados a la fase de grupos. Repasa el calendario completo de la competición:

Fase Fecha Play-off Ida (8-10 marzo), vuelta (15-17 marzo) Fase de Grupos Inicio de primera fecha (5 abril), final de última fecha (26 mayo) Octavos de final Ida (28-30 junio), vuelta (5-7 julio) Cuartos de final Ida (2-4 agosto), vuelta (9-11 agosto) SemifinalesIda ( Ida (30-31 agosto), vuelta (6-8 septiembre) Final 1 de octubre

¿Dónde será la sede de la final de Copa Sudamericana 2022?

Los equipos que lleguen a la última fase jugarán la final en el Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia, que tiene una capacidad para albergar a 72.800 espectadores. El duelo se dará el 1 de octubre.