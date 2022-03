Cristiano Ronaldo lanzó mensaje motivador previo al United vs. Atlético por Champions League

Cristiano Ronaldo será la gran figura del Manchester United en el partido contra el Atlético de Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2021-22. El astro portugués, previo a esta gran cita, publicó un motivador mensaje a través de sus redes sociales, junto a unas postales del entrenamiento de los ‘red devils’.

Cristiano Ronaldo, a poco de este segundo cruce con los colchoneros, mostró sus ganas de que comience el partido por medio de sus redes. En una imagen aparece entrenando con la indumentaria de los diablos rojos junto a sus compañeros.

“¡Unidos! ¡Hagamos esto juntos! ¡Vamos, diablos!” , se lee en la descripción que posteó el goleador de 37 años en su cuenta oficial de Twitter.

Cristiano Ronaldo será titular con el Manchester United ante el Atlético Madrid por la vuelta de octavos de Champions League 2021-22. Foto: ManUtd

Cristiano publicó emotivo mensaje al convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol

El último sábado Cristiano Ronaldo fue noticia en el mundo del fútbol, no solo porque le dio el triunfo al Manchester United con su hat-trick, sino también porque esos tantos le permitieron convertirse en el máximo goleador de la historia del balompié.

Tras esta nuevo logro conseguido, ‘CR7′ usó sus redes sociales para publicar un mensaje emotivo por este nuevo récord en su carrera futbolística y agradecer a sus familiares, amigos e hinchas, quienes lo acompañaron en estos años de competición.

“Orgulloso de superar un desafío más al convertirme en el máximo goleador de clubes del mundo, solo seis meses después de convertirme en el máximo goleador internacional del mundo. ¡Nada más que respeto por Romário, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos! Gracias a todos los jugadores con los que me he cruzado a lo largo de mi carrera, gracias a todos los clubes a los que representé, gracias a toda mi afición y, sobre todo, gracias a mi maravillosa familia. No podría haberlo hecho sin ti”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de un video.