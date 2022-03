Baldovino: “Les dijeron a los jugadores de Stein que entrenen o se les descontaría el día”

Este lunes 14 de marzo, un grupo de presuntos hinchas ingresaron al campo donde entrenan los jugadores de Carlos Stein y los amenazaron con armas de fuego por los malos resultados obtenidos en la Liga 1. Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), declaró para Radio Ovación y brindó más detalles de lo ocurrido.

“En horas de la mañana, los jugadores asistieron a los entrenamientos, pero vieron que las puertas de acceso al lugar donde entrenan estaban abiertas y no había nadie. De un momento a otro, se acercó un grupo de personas que se decían hinchas de Carlos Stein a punta de pistola, insultándolos, exigiendo resultados” , reveló.

Además, el especialista aseguró que es una obligación de la escuadra carlista brindar las condiciones de seguridad necesarias para que sus jugadores trabajen con tranquilidad.

“El club está en la obligación a brindar la seguridad a los jugadores. No se puede aceptar como excusa que se metieron los hinchas. A pesar de toda la situación, se les dijo a los jugadores que tenían que entrenar o se les descontaría el día. Es algo que no sorprende en este tipo de instituciones. Es raro que suceda está situación, más aún cuando vemos que no es un equipo con gran arraigo popular”, manifestó.

PUEDES VER: Jugadores del Carlos Stein pusieron denuncia por amenazas con armas de fuego

Finalmente, condenó estos actos y pidió a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se tomen cartas en el asunto. “Espero que el oficial de integridad de la FPF, esta vez tome esta denuncia y la pueda investigar. Cada vez que un jugador rompe el protocolo es sancionado, pero acá también se ha roto el protocolo y deben darse sanciones”.