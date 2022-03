Tom Brady anuncia que no se retira y regresa a la NFL con los Tampa Bay

Seis semanas después de retirarse del fútbol americano, el legendario Tom Brady, de 44 años, revirtió su decisión y anunció este domingo 13 de marzo del 2022 que regresará a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers la próxima temporada.

“Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora”, manifestó Brady en un mensaje en sus redes sociales.

“Quiero a mis compañeros de equipo y a mi familia, que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Volveré para mi 23ª temporada en Tampa. Asuntos pendientes”, continuó el mariscal de campo.

Tom Brady vuelve a la competencia a los 44 años. Foto: AFP

Brady, considerado el mejor jugador de la historia del fútbol americano, dio a conocer el pasado 1 de febrero su decisión de bajar el telón a una incomparable carrera de 22 temporadas y un récord de siete títulos de Super Bowl.

“He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, afirmó en ese entonces el ‘quarterback’, casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen y padre de tres hijos. Hasta ese momento, Brady nunca había descartado llegar a los 45 años en actividad.