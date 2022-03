Modrić con corazón de ‘10′: el jugador del Real Madrid envió mensaje a hincha que sufrió un infarto

El duelo de vuelta más emocionante de los octavos de final de la UEFA Champions League fue sin duda el que protagonizaron Real Madrid vs. PSG en el Santiago Bernabéu, el último miércoles 9 de marzo de 2022. Fue un compromiso que los fanáticos del fútbol recordarán siempre por la gran remontada de los merengues con triplete de Karim Benzema y una extraordinaria actuación de Luka Modrić.

Sin embargo, hubo hinchas que se perdieron el partido por diferentes motivos. Uno de ellos fue Miguel Ángel, quien lamentablemente, según cuenta su hijo mediante su cuenta de Twitter, sufrió un infarto horas antes del trascendental cotejo. Por medio de una carta, pidió al jugador croata -de quien su progenitor es hincha- le enviara un mensaje de aliento.

“Hola, Luka Modrić. Quiero pedirte un favor, espero no molestarte. Mi padre, Miguel Ángel, sufrió un infarto muy grave unas horas antes del partido. Has sido su ídolo desde que llegaste”, escribió el hijo en la red social.

“Le prometí que vería el partido por él y que ganaríamos, sé que me escuchó aunque no responda. Solo pienso en contárselo pronto” , agregó. Y la respuesta del jugador de 36 años no se hizo esperar.

La respuesta de Luka Modrić

“Para Miguel Ángel con todo mi cariño. Espero que te recuperes cuanto antes”, escribió el ‘10′ del Real Madrid en su cuenta de Twitter acompañado de un video.

La carta completa para el futbolista croata

Esta fue la misiva publicada que llegó hasta Luka Modric. Foto: 'M' twitter