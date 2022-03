Sport Boys vs. Deportivo Municipal EN VIVO: ¿a qué hora y dónde juegan por la Liga 1?

Sport Boys vs. Deportivo Municipal EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 13 de marzo, desde la 1.15 p. m. por la fecha 6 de la Liga 1 Betsson 2022. El compromiso entre rosados y ediles tendrá como escenario el Estadio Miguel Grau del Callao y la transmisión estará a cargo de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Sport Boys vs. Deportivo Municipal: ficha del partido

Liga 1 Sport Boys vs. Deportivo Municipal ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 13 de marzo ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde juegan? Estadio Miguel Grau ¿Qué canal transmite? Gol Perú.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Deportivo Municipal?

Sport Boys vs. Deportivo Municipal medirán fuerzas desde la 1.15 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios según tu ubicación:

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Van por la punta. Deportivo Municipal se ha convertido en uno de los animadores de la Liga 1 Betsson . El conjunto edil viene de conseguir un valioso triunfo ante Universitario y se ubica en la tercera casilla del torneo con 12 puntos (tres menos que el líder Alianza Atlético).

Pese a la victoria ante los merengues, los comandados por Hernán Lisi tendrán que afrontar el duelo ante la Misilera con una baja sensible. Roberto Ovelar fue expulsado tras un cruce con Quina y tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

Por su parte, la escuadra porteña intentará recuperarse de la dura caída ante Ayacucho FC por la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Walter Fiori no empezaron de la mejor manera el campeonato local, puesto 15 con 5 unidades, y buscarán su segunda victoria ante la Academia.

¿Qué canal transmite Sport Boys vs. Deportivo Municipal?

La señal encargada de televisar el encuentro Sport Boys vs. Deportivo Municipal será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Sport Boys vs. Deportivo Municipal, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Sport Boys vs. Deportivo Municipal y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo ver Sport Boys vs. Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Sport Boys vs. Deportivo Municipal por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Sport Boys vs. Deportivo Municipal: alineaciones probables

Sport Boys: P. Álvarez, Revoredo, Rentería, Florez, Huerto, Palomino, Uribe, Chávez, Ramírez, Alarcón y Bazán.

Deportivo Municipal: Melián, Aguilar, Saravia, Trejo, Moreno Alzamora, Ascues, Solís, Peña, Bazán, Rodríguez y Pérez García.

¿Dónde se jugará el partido Sport Boys vs. Deportivo Municipal?

El duelo entre Sport Boys vs. Deportivo Municipal se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao. Dicho recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 17.000 espectadores.

Sport Boys vs. Deportivo Municipal: últimos enfrentamientos