Histórico del Barza defiende a Koeman y cuestiona el trato que recibió: “No lo merecía”

La estadía de Ronald Koeman en Barcelona estuvo marcada por la incertidumbre y las críticas. El club afrontaba serios problemas económicos y en lo deportivo no se lograba competir. Si bien el presidente Joan Laporta le brindó su respaldo en un inicio, la relación fue desgastándose y decidió destituirlo en plena temporada. Para el sueco Henrick Larsson, quien fue asistente del neerlandés, no hubo el suficiente apoyo.

“Durante la primera temporada todo fue bien hasta marzo, cuando perdimos contra el Granada en casa. Después de eso sentimos que había menos apoyo desde arriba, después de que Laporta se convirtiera en presidente. Y así continuó hasta el verano. Nos fuimos de vacaciones de verano y no sabía si iba a seguir la temporada siguiente ”, manifestó el exfutbolista en diálogo con Swedish Fotbollskanalen.

Ronald Koeman solo logró ganar la Copa del Rey como técnico del Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta/EFE

Asimismo, el exfutbolista, campeón de la Champions League en el 2006 con el cuadro culé, consideró injusto que no se les comunicara desde un inicio la decisión de prescindir de sus servicios y enfatizó en que realizaron un buen trabajo en la institución.

“Tuvimos una decisión al respecto muy tarde, es una pena. Para mí no tiene demasiada importancia, pero tratar así a Ronald Koeman no es algo que mereciera después de todo el trabajo que habíamos hecho. Ronald había hecho una limpieza en el equipo para hacer las cosas posibles y por eso no creo que mereciera que no se le dijera”, agregó.