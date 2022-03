[EN VIVO] River vs. Gimnasia HOY, fecha 6 Copa de la Liga Profesional 2022 vía ESPN y Star Plus

River Plate vs. Gimnasia La Plata se miden EN VIVO en partido por la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional 2022 ONLINE EN DIRECTO este domingo 13 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star Plus a partir de las 5.15 p. m. de Perú desde el Estadio Monumental de Núñez. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del River Plate vs. Gimnasia La Plata EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Cuatro partidos sin perder en la Copa de la Liga Profesional (ganados 3, empatados 1) tienen a River Plate apenas un puesto por debajo de la cima del Grupo A en este torneo.

Con apenas cinco puntos en el campeonato, Gimnasia está a dos puestos por encima del sótano de este Grupo A tras ganar uno de sus cinco partidos en el certamen (empatados 2, perdidos 2).

River vs. Gimnasia La Plata: ficha del partido

Partido River vs. Gimnasia La Plata ¿Cuándo juegan? Hoy domingo 13 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿A qué hora? 5.15 p. m. (horario peruano) y 7.15 p. m. (horario argentino) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Posibles alineaciones del River vs. Gimnasia La Plata

River Plate: Armani; Rojas, Díaz, Gonzalez, Casco; Fernández, Zuculini, Palvecino; Simon, Suárez y Álvarez

Gimnasia La Plata: Rey; Gerometta, Morales, Fratta, Colazo; Cecchini, Insaurralde; Carbonero, Aleman, Sosa; Tarragona

¿A qué hora juegan River vs. Gimnasia La Plata?

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿En qué canales ver River vs. Gimnasia La Plata?

Argentina: Star+, Fox Sports Premium Argentina

Bolivia: Star+, ESPN

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: ESPN, Star+

¿Qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia de La Plata?

El duelo River Plate vs. Gimnasia de La Plata será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. ESPN, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva de este duelo.

¿Dónde ver River Plate vs. Gimnasia de La Plata por internet?

Para ver el River Plate vs. Gimnasia de La Plata por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.