VER Cerro Porteño vs. Olimpia EN VIVO: ¿cómo ver el clásico paraguayo vía Tigo Sports?

VER el clásico paraguayo Cerro Porteño vs. Olimpia EN VIVO y EN DIRECTO se disputará este domingo 13 de marzo. El cotejo se jugará desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio General Pablo Rojas y contará con transmisión de Tigo Sports. También podrás seguir todas las incidencias de este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Se paraliza el fútbol paraguayo. Cerro Porteño y Olimpia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay . De momento, el Ciclón marcha primero con 15 puntos, mientras que el Decano está en la cuarta posición con 8 unidades.

Cerro Porteño vs. Olimpia: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Olimpia ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de marzo ¿Dónde? Estadio General Pablo Rojas ¿A qué hora? 4.00 p. m. ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Olimpia?

El partido entre Cerro Porteño vs. Olimpia se jugará este domingo 13 de marzo desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

En la previa del clásico paraguayo, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) suspendió el pasado miércoles el ingreso durante dos fechas a todas las “hinchadas organizadas” de Cerro Porteño a los estadios. Esto debido a los choques que se dieron durante el último fin de semana entre el Ciclón y Sol de América.

Durante este partido, un grupo de hinchas se enfrentó en las gradas del estadio General Pablo Rojas. Como consecuencia, un sujeto fue imputado y se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario, mientras que al menos tres personas más sufrieron lesiones, según los medios locales.

¿En qué canal ver Cerro Porteño vs. Olimpia?

El clásico entre Cerro Porteño vs. Olimpia será transmitido por la señal de Tigo Sports.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Olimpia ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las herramientas para seguir el clásico Cerro Porteño vs. Olimpia en Tigo Sports, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este apasionante encuentro. En esta nota encontrarás toda la información acerca de este choque.

Cerro Porteño vs. Olimpia: probables alineaciones

Cerro Porteño : Jean; Alberto Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez; Enzo Giménez, Rafael Carrascal, Ángel Cardozo, Claudio Aquino; Marcelo Moreno, Robert Morales.

: Jean; Alberto Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez; Enzo Giménez, Rafael Carrascal, Ángel Cardozo, Claudio Aquino; Marcelo Moreno, Robert Morales. Olimpia: Gastón Olivera; Iván Torres, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo, Víctor Salazar; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortíz, Fernando Cardozo, Jorge Recalde y Derliz González.

Cerro Porteño vs. Olimpia: historial de partidos

Cerro Porteño 1-3 Olimpia | 12.12.21

Cerro Porteño 1-0 Olimpia | 31.10.21

Olimpia 0-3 Cerro Porteño | 14.08.21

Cerro Porteño 2-0 Olimpia | 01.05.21

Olimpia 2-0 Cerro Porteño | 28.02.21.

¿Dónde van a jugar Cerro Porteño vs. Olimpia?

El partido entre Cerro Porteño vs. Olimpia se jugará en el Estadio General Pablo Rojas, situado en el barrio Obrero de la ciudad de Asunción, Paraguay.