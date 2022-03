[EN VIVO] Transmisión Barcelona 3–0 Osasuna ONLINE GRATIS por LaLiga Santander

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO Y DIRECTO hoy domingo 13 de marzo por la vigésimo octava jornada de LaLiga Santander 2021-22. El encuentro será en el estadio Camp Nou y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, los goles e incidencias de este y todos los partidos de hoy.

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO: transmisión ONLINE

Barcelona vs. Osasuna: minuto a minuto

Barcelona vs. Osasuna: alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Dembélé, Aubameyang, Ferran.

El 11 del Barcelona para enfrentarse al Osasuna. Foto: Twitter @FCBarcelona_es

Osasuna: Herrera, Nacho Vidal, Juan Cruz, David García, Moncayola, Rubén García, Cote, Kike, Torró, Javi Martínez, I. Benito.

Los titulares de Osasuna para jugar ante Barcelona. Foto: Twitter @CAOsasuna

Barcelona vs. Osasuna: ficha del partido

Liga Santander Barcelona vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Hoy 13 de marzo ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿En qué canal? DirecTV Sports.

Barcelona vs. Osasuna: previa del partido

Tras el tropiezo del jueves en la ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Galatasaray (0-0), el Barça pretende seguir ante el Osasuna, con la regularidad que ha logrado en LaLiga Santander, donde por primera vez esta temporada acumula tres victorias consecutivas (ante Valencia, Athletic Club y Elche).

De hecho, los de Xavi Hernández han sumado 25 de los últimos 33 puntos posibles en la competición regular y no pierden desde el 4 de diciembre de 2021, cuando el Betis se impuso por 0-1 en el Camp Nou.

Esto les ha permitido meterse en zona de acceso a la Liga de Campeones, pero sus principales rivales, precisamente el conjunto andaluz y el Atlético de Madrid, no le permiten distracciones.

Un cuarto triunfo seguido en Liga provocaría que los azulgranas siguieran una semana más en la tercera posición. Además, tienen un partido menos, el que disputarán el 24 de abril ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou.

El Osasuna tiene la difícil tarea de dar la sorpresa ante uno de los gallos de la competición en un momento bueno en cuanto a sensaciones y juego, y a punto de cerrar la permanencia.

La última victoria en El Sadar contra el Villarreal corroboró el buen estado del equipo navarro. El solitario tanto del Chimy Ávila hizo justicia para que su equipo pudiese alcanzar los 35 puntos que acercan seriamente el objetivo de la permanencia.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicado que se miden a un rival que “está en su mejor momento”, por lo que su equipo deberá priorizar “una organización defensiva para estar cómodos y después tener las cosas claras en ataque”.

Con información de EFE.

Barcelona vs. Osasuna: historial reciente

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?

En todo el territorio peruano, el cotejo FC Barcelona vs. Osasuna se disputará a partir de las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Osasuna?

La señal encargada de televisar el encuentro FC Barcelona vs. Osasuna será DirecTV Sports, canal exclusivo de DirecTV que cuenta con los derechos de transmisión de grandes eventos deportivos, como LaLiga Santander.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Barcelona vs. Osasuna por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del Barcelona vs. Osasuna por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs. Osasuna ONLINE GRATIS?

Para ver Barcelona vs. Osasuna vía online deberás conectarte a DirecTV GO. Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para ingresar tienes que ir a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV; así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Osasuna?

El duelo entre Barcelona vs. Osasuna se desarrollará en el estadio Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona, España. En dicho escenario, los azulgranas juegan de local, y cuenta con una capacidad para más de 99.000 espectadores.

Barcelona vs. Osasuna: pronóstico casas de apuestas

Betsson: gana Barcelona (1,35) | empate (4,90) | gana Osasuna (9,30)

Inkabet: gana Barcelona (1,33) | empate (5,25) | gana Osasuna (9,50)

Doradobet: gana Barcelona (1,38) | empate (5,00) | gana Osasuna (7,50)

Meridianbet: gana Barcelona (1,34) | empate (5,37) | gana Osasuna (8,55)

Te Apuesto: gana Barcelona (1,32) | empate (4,80) | gana Osasuna (7,60).

Barcelona vs. Osasuna: alineaciones probables