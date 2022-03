¿Dónde y a qué hora ver Atlético Grau vs. César Vallejo EN VIVO por la Liga 1 2022?

Atlético Grau vs. César Vallejo EN VIVO se enfrentan desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos por la sexta fecha de la Liga 1 2022. Para esta oportunidad, el duelo no será transmitido por Gol Perú, ya que los albos no llegaron a un acuerdo con el Consorcio Fútbol Perú.

Para que no te pierdas este y los partidos de hoy, puedes ver el minuto a minuto ONLINE GRATIS en La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones, goles e incidencias.

Atlético Grau vs. César Vallejo: ficha del partido

Liga 1 2022 Atlético Grau vs. César Vallejo ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 13 de marzo ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos ¿Canal? No será televisado.

La previa del Atlético Grau vs. César Vallejo

Atlético Grau ha tenido un buen inicio en la Liga 1 2022. Con ocho puntos en la tabla, los albos marchan en sexto lugar y buscarán una victoria este domingo 13 de marzo ante César Vallejo.

El conjunto piurano viene de ganar de visita ante San Martín y quiere estirar su buena racha ante los trujillanos. El delantero Rodrigo Salinas, goleador del torneo, iría desde el vamos en el equipo de Gustavo Álvarez.

Por su parte, César Vallejo empató de local ante Sport Boys en la fecha anterior y querrá recuperar los puntos perdidos en el estadio de Olmos. Los poetas contarán con el regreso del colombiano Yorleys Mena .

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. César Vallejo?

Atlético Grau vs. César Vallejo se enfrentarán desde la 1.00 p. m. (hora peruana) por la sexta fecha de la Liga 1 2022.

¿Qué canal transmite Atlético Grau vs. César Vallejo?

El encuentro entre Atlético Grau vs. César Vallejo no contará con transmisión por televisión. El conjunto de Piura, junto con ADT y Carlos Stein, no logró cerrar un acuerdo con Gol Perú (canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1) para la cobertura de sus compromisos.

¿Cómo seguir Atlético Grau vs. César Vallejo ONLINE?

Al no contar con ningún canal disponible para ver el Atlético Grau vs. César Vallejo, recuerda que puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este cotejo a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y el minuto a minuto con todas las incidencias.