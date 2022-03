Cristiano publicó emotivo mensaje al convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol

El último sábado Cristiano Ronaldo fue noticia en el mundo del fútbol, no solo porque le dio el triunfo al Manchester United con su hat-trick, sino también porque esos tantos le permitieron convertirse en el máximo goleador del mundo. De esta manera, el luso superó al austro-checo Josef Bican, quien tenía la marca de 805 tantos.

Tras esta nuevo logro conseguido, ‘CR7’ usó sus redes sociales para publicar un mensaje emotivo por este nuevo récord en su carrera futbolística y agradecer a sus familiares, amigos e hinchas, quienes lo acompañaron en estos años de competición.

“Orgulloso de superar un desafío más al convertirme en el máximo goleador de clubes del mundo, solo seis meses después de convertirme en el máximo goleador internacional del mundo. ¡Nada más que respeto por Romário, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos! Gracias a todos los jugadores con los que me he cruzado a lo largo de mi carrera, gracias a todos los clubes a los que representé, gracias a toda mi afición y, sobre todo, gracias a mi maravillosa familia. No podría haberlo hecho sin ti”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de un video.

Mira el video de Cristiano Ronaldo por su nuevo récord