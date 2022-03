¿Cómo ver por Apurogol el River Plate vs. Gimnasia La Plata EN VIVO?

El encuentro River Plate vs. Gimnasia por Apurogol será uno de los partidos más sintonizados de la Copa de la Liga Argentina, y se realizará este domingo 13 de marzo a las 5.15 p. m. (hora peruana, 7.15 p. m. hora argentina) desde el Estadio Monumental de Buenos Aires. El conjunto millonario será local en esta ocasión. La semana pasada, River goleó 5-0 al Laferre, lo que le permitió pasar a la siguiente ronda de la liga argentina.

Puedes averiguar más acerca de este compromiso, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones de los clubes en disputa, así como la forma de seguir este duelo EN VIVO ONLINE GRATIS por medio de Apurogol.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Gimnasia?

Estos son los horarios en los que puedes seguir el partido en el mundo:

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Gimnasia?

El duelo River Plate vs. Gimnasia de La Plata será transmitido por la señal de FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva de este duelo.

¿Dónde ver River Plate vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver el River Plate vs. Gimnasia de La Plata por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver River Plate vs. Gimnasia en Apurogol?

Puedes seguir estos pasos para ver el partido por Apurogol:

Ingresa a: www.apurogol.futbol

En la lista de cotejos busca y haz clic en River Plate vs. Gimnasia

Haz clic en una de las opciones para ver la transmisión

para ver la transmisión Cierra cualquier ventana emergente o publicidad que se abra

o publicidad que se abra Disfruta del partido.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Para VER APUROGOL ONLINE GRATIS solo necesitas ingresar desde tu navegador de preferencia (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc) a la siguiente dirección web: www.apurogol.futbol. Recuerda que debes contar con una buena conexión a internet para evitar los cortes de la transmisión. Para ello se sugiere tener un amplio ancho de banda.

Alineación posible de River Plate vs. Gimnasia