¿A qué hora ver PSG vs. Bordeaux EN VIVO vía Star Plus por la Ligue 1?

PSG vs. Bordeaux se enfrentan EN VIVO este domingo 13 de marzo en el estadio Parque de los Príncipes por la jornada 28 de la Ligue 1 2021-22. El cotejo empezará a las 7.00 a. m. (hora de Perú) con transmisión vía ESPN, pero en La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE, con los onces iniciales de cada equipo, el marcador actualizado y el minuto a minuto.

PSG vs. Bordeaux: ficha del partido

Partido PSG vs. Bordeaux ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de marzo ¿A qué hora? 7.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs. Bordeaux?

En territorio peruano, el duelo PSG vs. Bordeaux se podrá seguir a partir de las 7.00 a. m.

México: 6.00 a. m.

Colombia: 7.00 a. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

Perú: 7.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 a. m.

Bolivia: 8.00 a. m.

Venezuela: 8.00 a. m.

Argentina: 9.00 a. m.

Brasil: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Uruguay: 9.00 a. m.

España: 1.00 p. m.

Luego de su dolorosa eliminación de la Champions League, PSG saldrá a curar sus heridas en una nueva jornada de la Ligue 1. El cuadro parisino buscará dejar atrás la debacle en el torneo continental ante un Bourdeaux que es colero absoluto del torneo.

El conjunto de Mauricio Pochettino es líder absoluto del certamen con 62 puntos, 12 unidades más que sel Niza. En la última fecha acusó la ausencia de su estrella Kylian Mbappé, pues cayó por la mínima precisamente ante su escolta.

Los azules, por su parte, arrastran una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. En su juego más reciente perdió 2-0 con Toyes y se quedó en el fondo de la clasificación con 22 puntos.

En la primera rueda de la presente temporada, PSG y Bordeaux protagonizaron un vibrante duelo que terminó 3-2 a favor de los capitalinos. En el historial reciente, el dominio absoluto es del Paris Saint-Germain, que no cae ante su rival de turno desde el 2015.

¿Qué canal transmite PSG vs. Bordeaux?

Para los países hispanohablantes de Sudamérica, la señal de TV encargada de transmitir el PSG vs. Bordeaux es ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

España: Esport3, tvG2.

¿Dónde ver PSG vs. Bordeaux por internet?

Para que no te pierdas el PSG vs. Bordeaux por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

