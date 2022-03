Selección peruana: Por el boleto a Qatar 2022

Ricardo Gareca dio el primer paso en el tramo final hacia Qatar 2022. Y es que el técnico de la selección nacional dio a conocer los nombres de los 29 jugadores convocados para la última fecha doble de Eliminatorias a la Copa del Mundo, que se celebra este año en el mes de diciembre.

Sin Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, la lista no cuenta con mayores sorpresas para enfrentar a Uruguay el 24 de marzo en Montevideo y a Paraguay el 29 de marzo en el Estadio Nacional. “Guerrero y Farfán están en su etapa de recuperación. En caso de necesitarlos, los seguiremos de cerca. Estamos siguiendo su evolución. Respetamos los procesos que informan los médicos”, fue la explicación del ‘Tigre’ ante las mencionadas ausencias, para luego hablar del rival de turno.

“Uruguay es un rival de cuidado. Cortó un proceso importante con el ‘Maestro’ Tabárez. En esta etapa nueva comenzaron muy bien. Están en una posición muy buena”, añadió.

Gareca también se refirió al lesionado Aldo Corzo, al gran momento de Christofer Gonzáles y al no convocado Percy Liza. “Con Aldo Corzo me dan garantías de que va a llegar para los dos partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias. Percy Liza es una gran promesa, lo estamos siguiendo de cerca. ¿Christofer? Muchos no entendemos por qué no está en el extranjero. La condición del jugador nos gusta y, sobre todo, que esté presente. Ha modificado muchas cosas en su vida y dentro de la cancha”, agregó.

Todos vuelven

Gareca no dudó en referirse al regreso de Yoshimar Yotún al fútbol peruano, dejando en claro que respeta la decisión del jugador .”Ha vuelto a su casa (Cristal) y está contento. Creemos que va a terminar jugando en el extranjero. Me encantaría ver 90 minutos a Yotún el sábado. Esperemos que juegue. Eso le haría bien a él y a la selección”, dijo para luego hablar de Cristian Benavente.

“Cuando fuimos a verlo a Egipto, pensamos que él no es para estar allí. Preferimos que esté en la liga peruana y en Alianza Lima con la presión de ganar, antes que esté allá”, acotó. En la misma línea, opinó sobre la vuelta de Andy Polo a la ‘U’. “Si ha perdido continuidad, preferimos que venga a un grande como la ‘U’. De lo otro (denuncia por agresión) no hablo. Es un tema delicado, me manifiesto en contra de la violencia, especialmente contra la mujer”, sostuvo.

Finalmente, el ‘Tigre’ aseguró que Perú está en la capacidad de sumar 6 puntos en esta última fecha. “Estamos en condiciones de ganar en cualquier escenario, pero también sabemos nuestras limitaciones. Llegamos a una instancia hermosa de dos partidos. La gente es clave para nosotros. Vivir una nueva etapa de definición es una bendición. Para el peruano la selección es un orgullo. Vamos a entregar todo para obtener los resultados”, culminó.