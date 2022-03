Pochettino no esconde su impotencia tras eliminación por Champions: “¿Cómo estoy? Muy jodido”

Mauricio Pochettino, entrenador argentino del Paris Saint Germain, afrontó su rueda de prensa más difícil del año luego de quedar eliminado de la Champions League en octavos de final. “¿Cómo me siento? Muy jodido. Fastidiado y con dificultades por dormir. Aunque eso no significa que no esté fuerte porque tengo ganas de pelear ante la adversidad” , manifestó.

“Tanto en París como durante una hora en Madrid fuimos superiores. No quiero utilizarlo como excusa, pero sigo sin entender porqué no entró el VAR en la falta de Benzema a Donnarumma. Fue un detonante psicológico para nosotros y también para el Real. Después no supimos gestionar ese mal momento. Hay que reaccionar de otra manera en la Champions”, profundizó.

Con respecto al ambiente que hoy vive su plantel, ‘Poche’ subrayó: “Los futbolistas están mal, muy decepcionados. Europa era un sueño para todos. ¿El tridente? No tenemos que separarlos del resto. Todos están sufriendo estos días”.

Mauricio Pochettino podría ser destituido como entrenador del PSG. Foto: EFE

Dueño del PSG pondría a la venta a Neymar tras la eliminación de la Champions League

La dura eliminación del PSG a manos del Real Madrid por la Champions League generó diversas reacciones. A los incidentes ya reportados del presidente del club, se sumaría una posible venta del atacante Neymar. Según informó el periodista francés Romain Molina, el emir de Qatar, dueño de la institución parisina, tendría entre sus planos deshacerse del brasileño en el próximo mercado de pases.

Entre las razones por las que el Paris Saint-Germain dejaría ir a uno de sus jugadores más mediáticos están su actitud dentro y fuera de las canchas, sus problemas con lesiones que lo han afectado en múltiples oportunidades y la tensa relación con su padre.