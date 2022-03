“No es la persona adecuada”: Ultras del PSG exigen la salida de Al-Khelaifi

Molestia. No solo Mauricio Pochettino y los jugadores del Paris Saint-Germain han mostrado su enojo tras la derrota por 3-1 del conjunto francés ante Real Madrid, lo que provocó su eliminación de la Champions League. Este sábado 12 de marzo, el grupo radical de la hinchada del PSG, Collectif Ultras Paris, lanzó un comunicado en donde exigen una reestructuración del equipo y la destitución del presidente Nasser Al-Khelaifi.

“No tenemos poca memoria. Sabemos lo que le debe nuestro regreso al presidente Nasser Al-Khelaifi, no hay nada personal contra él, pero está claro que no es el hombre adecuado para esta situación . La situación del club ahora requiere una completa reorganización a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente. Nuestro Paris Saint-Germain merece personas que lo sirvan y no que lo utilicen”, inicia el comunicado.

Líneas más abajo, los aficionados anunciaron las medidas que tomarán a modo de protesta durante el encuentro entre PSG y Bordeaux que se disputará este domingo 13 de marzo.

“Contra Bordeaux, mostraremos nuestro descontento. Pedimos a todos los amantes del club presentes que se unan a nuestras acciones sin violencia . Seguiremos movilizados mientras no se implementen cambios reales e importantes”, enfatizaron en la misiva.

En tanto, el pasado viernes, la UEFA abrió un expediente disciplinario para investigar el iracundo comportamiento de Nasser Al-Khelaifi en los vestuarios del Estadio Santiago Bernabéu.

PSG vs. Bordeaux

Este domingo 13 de marzo, PSG se mide ante Bordeaux por la vigésimo octava fecha de la Ligue 1. El partido comenzará a las 7.00 a. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes.