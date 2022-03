Paul Pogba se rinde ante Cristiano Ronaldo en Manchester United: “Nunca ha sido un problema”

Cristiano Ronaldo se metió en la historia del fútbol con su más reciente hat-trick para la victoria 3-2 del Manchester United sobre Tottenham. El delantero portugués llegó a la cifra de 807 goles, con lo cual dejó atrás la marca impuesta por Josef Bican hace más de 70 años, y ahora es el máximo artillero de todos los tiempos.

Curiosamente, este nuevo récord en su carrera llega en medio de las especulaciones de la prensa europea acerca de una mala relación entre él y su técnico, Ralf Rangnick. Desde la interna de la plantilla, el francés Paul Pogba salió al frente para negar que en el equipo perciban a ‘CR7′ como “un problema”.

“Todo el mundo conoce a Cristiano, no hay necesidad de hablar. Todos están felices. Ronaldo nunca ha sido un problema. Tenemos al mejor delantero de la historia en nuestro equipo, no puede ser un problema”, declaró el atacante en diálogo con la BBC.

Así fue el tercer gol de Cristiano Ronaldo

“Hoy demostró de nuevo por qué es Cristiano Ronaldo y por qué lo tenemos aquí. Su presentación y la del equipo fue muy brillante”, agregó el jugador galo, quien comparte club con el galo desde inicios de la presente temporada.

Cristiano Ronaldo: “No hay límites para el United”

Poco después del cotejo en Old Trafford, el goleador desató su alegría por volver a anotar un hat-trick con la camiseta de los diablos rojos por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

“¡Tremendamente feliz con mi primer hat-trick desde que volví a Old Trafford! No hay nada mejor que la sensación de volver al campo y ayudar al equipo con goles y esfuerzo. Hemos demostrado una vez más que podemos ganar a cualquier equipo en cualquier día, siempre que trabajemos duro y nos mantengamos unidos. No hay límites para el Man. United. ¡Pase lo que pase! ¡Vamos, devils!”, se lee en el mensaje de Cristiano.