Melgar vs. Alianza Lima: ¿cuánto pagan las casas de apuesta por el partido de la Liga 1?

Alianza Lima y FBC Melgar chocarán hoy por la fecha 6 de la Liga 1 2022. Ambos equipos tienen la necesidad de sumar de a tres para salir de mitad de tabla y poder aspirar a pelear la Fase 1. Los íntimos cayeron (1-0) ante Sporting Cristal la jornada pasada, mientras que los rojinegros sufrieron un 3-1 ante UTC de Cajamarca.

Melgar vs. Alianza Lima: pronósticos de las casas de apuesta

Betsson: gana Melgar (2,18) | Empate (3,25) | Alianza Lima (3,25)

Inkabet: gana Melgar (2,25) | Empate (3,30) | Alianza Lima (3,30)

Doradobet: gana Melgar (2,25) | Empate (3,20) | Alianza Lima (3,33)

Meridianbet: gana Melgar (2,22) | Empate (3,13) | Alianza Lima (3,28)

Te apuesto: gana Melgar (2,23) | Empate (3,15) | Alianza Lima (3,30).

Melgar vs. Alianza Lima: alineaciones probables

Melgar: Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Leonel Galeano, Horacio Orzan, Paolo Reyna, Walter Tandazo, Jean Pierre Archimbaud, Martín Pérez Guedes, Johnny Vidales, Bernardo Cuesta y Kenji Cabrera

Alianza Lima: Ángelo Campos; Cristian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Aldair Fuentes, Ricardo Lagos; Wilmer Aguirre y Aldair Rodríguez.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro Melgar vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Cómo seguir Melgar vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Alianza Lima por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.