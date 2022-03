Liga 1: conoce los cambios en la programación de la octava fecha del torneo local

Nuevos duelos. Este sábado 12 de marzo, la Liga 1 dio a conocer la programación oficial de los partidos que se disputarán durante la octava fecha del torneo local, que tiene como actuales líderes, en la disputa por las tres primeras posiciones, a Alianza Atlético de Sullana, Sport Huancayo y Deportivo Municipal.

Para la nueva jornada, se han establecido algunas modificaciones en cuanto a los días en que esta se llevará a cabo debido a las fechas por Eliminatorias Qatar 2022, agendadas para el 24 y 29 de marzo, respectivamente. La programación indica que la fecha 8 se disputará del 1 al 3 de abril, con lo que deja libre la semana en que Perú se enfrentará con Uruguay y Paraguay para que los convocados del torneo local puedan sumarse a la escuadra de Ricardo Gareca.

Programación de la fecha 8 de la Liga 1. Foto: Twitter Liga 1

Luego de los encuentros decisivos de la eliminatoria sudamericana, Sporting Cristal y Universidad San Martín volverán a reabrir el certamen nacional el próximo viernes 1 de abril en un encuentro que se jugará en el estadio Alberto Gallardo a las 1.15 p. m.

Los otros compromisos de la fecha le corresponden a Ayacucho FC vs. UTC, en Huamanga, y Alianza Lima vs. Sport Huancayo, en la capital de Junín.

En tanto, al día siguiente, el sábado 2 de abril, se batirán a duelo Sport Boys vs. Binacional, en el estadio Miguel Grau del Callao; Atlético Grau vs. Cienciano, en el estadio Francisco Mendoza Pizarro de Lambayeque; los rivales por el liderazgo, Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal, en Sullana, y finalmente FBC Melgar vs. Carlos Stein, en Arequipa.

Por último, el domingo 3 de abril se jugarán dos cotejos: Carlos Mannucci vs. César Vallejo, en la ciudad de Trujillo, y Universitario de Deportes vs. ADT Tarma en el Estadio Monumental de Ate. Academia Cantolao estará de descanso esa jornada.

Partido Fecha Hora Sporting Cristal vs. Universidad San Martín 01-04-2022 1.15 p.m. Ayacucho FC vs. UTC 01-04-2022 3.30 p.m. Alianza Lima vs. Sport Huancayo 01-04-2022 7.00 p.m. Sport Boys vs. Binacional 02-04-2022 11.00 a.m. Atlético Grau vs. Cienciano 02-04-2022 1.00 p.m. Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal 02-04-2022 1.15 p.m. FBC Melgar vs. Carlos Stein 02-04-2022 3.30 p.m. Carlos Mannucci vs. César Vallejo 03-04-2022 1.15 p.m. Universitario de Deportes vs. ADT Tarma 03-04-2022 3.30 p.m.

Tabla de posiciones