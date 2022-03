Carlos Mannucci vs. Carlos Stein: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Carlos Mannucci vs. Carlos Stein EN VIVO se encuentran HOY, desde la 1.15 p. m., por la jornada 6 de la Liga 1 2022 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Gol Perú llevará la transmisión oficial del cotejo. Asimismo, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy a través de la web de la República Deportes.

Carlos Mannucci vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Carlos Mannucci vs. Carlos Stein ¿Cuándo juegan? HOY, 12 de marzo ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Mansiche (Trujillo) ¿En qué canal? Gol Perú.

¿A qué hora juegan Carlos Mannucci vs. Carlos Stein?

Carlos Mannucci vs. Carlos Stein, por la sexta jornada de la Liga 1 2022, se jugará desde la 1.15 p. m.

¿Qué canal transmite Carlos Mannucci vs. Carlos Stein?

La señal encargada de televisar el encuentro Carlos Mannucci vs. Carlos Stein será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque entre Carlos Mannucci vs. Carlos Stein, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Carlos Mannucci vs. Carlos Stein por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Carlos Mannucci vs. Carlos Stein por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Carlos Mannucci vs. Carlos Stein y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

Carlos Mannucci vs. Carlos Stein: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los trujillanos llegan de cuatro derrotas consecutivas, lo que trajo como consecuencia la destitución del técnico mexicano Enrique Meza y la contratación del uruguayo Mario Saralegui, quien debutará con los carlistas. Por otro lado, el conjunto de Lambayeque volvió a sumar una derrota ante Alianza Atlético en el César Flores Marigorda. Ambos tienen la necesidad de sumar, especialmente Mannucci, que hasta el momento no ha conseguido ni un solo punto en la presente Liga 1.

¿Dónde juegan Carlos Mannucci vs. Carlos Stein?

Carlos Mannucci vs. Carlos Stein se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, con capacidad para 25.036 espectadores.

Liga 1 Betsson - tabla de posiciones