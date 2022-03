¿Qué canal transmite el partido Alianza Atlético vs. San Martín por la Liga 1?

Alianza Atlético vs. San Martín EN VIVO juegan HOY, 12 de marzo, por la sexta jornada de la Liga 1 2022 en el Estadio Melanio Coloma de Sullana desde las 11.00 a. m. Podrás ver la transmisión del encuentro a través de Gol Perú. Asimismo, La República Deportes realizará una cobertura especial de este y otros partidos de hoy, donde tendrás los goles, incidencias y minuto a minuto ONLINE GRATIS.

El Vendaval viene de un excelente inicio de temporada: ganó todos sus partidos y, junto a Sport Huancayo, son líderes del campeonato peruano con 12 puntos. Otra realidad viven los santos, puesto que solo triunfaron en un cotejo (ante Boys 2-0) y el resto los perdieron, por lo que se ubican en la casilla 17 con tan solo tres unidades.

Alianza Atlético vs. San Martín: ficha del partido

Partido Alianza Atlético vs. San Martín ¿Cuándo juegan? HOY, 12 de marzo ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Melanio Coloma (Sullana) ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. San Martín?

El duelo entre el Vendaval y los santos por la sexta jornada de la Liga 1 2022 está pactado para iniciar desde las 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs. San Martín?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Atlético vs. San Martín será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Atlético vs. San Martín, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Alianza Atlético vs. San Martín y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs. San Martín por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Atlético vs. San Martín por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Atlético vs. San Martín: posibles alineaciones

Alianza Atlético: Diego Penny, Aldair Perleche, Luiggi Alburqueque, Maximiliano Amondarain, Joaquín Aguirre, Santiago Arias, Carlos Correa, Franco Zanelatto, Roger Torres, Kevin Ruíz y Néstor Fernández.

San Martín: Martín Parra, Yhirbis Córdova, Alejandro González, Álvaro Ampuero, Axel Moyano, Diego Espinoza, Piero Zevallos, Juan Tuesta, Sebastián Aranda, Gonzalo Verón y Carlos Vidal.

Alianza Atlético vs. San Martín: últimos enfrentamientos

San Martín 3-1 Alianza Atlético | 23.10.2021 | Liga 1

San Martín 2-1 Alianza Atlético | 20.3.2021 | Liga 1

San Martín 4-1 Alianza Atlético | 21.10.2017 | Liga 1

Alianza Atlético 0-2 San Martín | 8.7.2017 | Liga 1

Alianza Atlético 2-2 San Martín | 9.4.2017 | Liga 1.

¿Dónde juegan Alianza Atlético vs. San Martín?

El Alianza Atlético vs. San Martín se llevará en el Estadio Melanio Coloma de Sullana, con capacidad para 1.700 espectadores.