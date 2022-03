¿A qué hora juegan River Plate vs. Gimnasia de La Plata por la Copa de la Liga Profesional?

Ver River Plate vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 13 de marzo por la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

River Plate vs. Gimnasia de La Plata: ficha del partido

Copa de la Liga Profesional River Plate vs. Gimnasia de La Plata ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de marzo de 2022 ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental de Buenos Aires ¿Dónde lo tranmsiten? Fox Sports Premium

¿A qué hora juegan River Plate vs. Gimnasia de La Plata?

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia de La Plata?

El duelo River Plate vs. Gimnasia de La Plata será transmitido por la señal de FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva de este duelo.

¿Dónde ver River Plate vs. Gimnasia de La Plata por internet?

Para ver el River Plate vs. Gimnasia de La Plata por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Gimnasia de La Plata: posibles alineaciones

River Plate: Armani; Rojas, Díaz, Gonzalez, Casco; Fernández, Zuculini, Palvecino; Simon, Suárez, Barco.

Armani; Rojas, Díaz, Gonzalez, Casco; Fernández, Zuculini, Palvecino; Simon, Suárez, Barco. Gimnasia: Rey; Gerometta, Morales, Fratta, Colazo; Cecchini, Insaurralde; Carbonero, Aleman, Sosa; Tarragona.

River Plate vs. Gimnasia de La Plata: últimos enfrentamientos

Liga argentina 2021 | Gimnasia de La Plata 1-1 River Plate

Liga argentina 2019-2020 | Gimnasia de La Plata 0-2 River Plate

Liga argentina 2018-2019 | River Plate 3-1 Gimnasia de La Plata

Liga argentina 2017-2018 | Gimnasia de La Plata 2-1 River Plate

Liga argentina 2016-2017 | Gimnasia de La Plata 0-3 River Plate.

¿Dónde juegan River Plate vs. Gimnasia de La Plata?

River Plate vs. Gimnasia de La Plata se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Este escenario deportivo pertenece al cuadro ‘millonario’ y fue inaugurado el 25 de mayo de 1938, y cuenta con capacidad para albergar a 72.054 aficionados.