¿Cuándo juega PSG vs. Bordeaux?: hora y canal para ver a Messi, Mabappé y Neymar

PSG vs. Bordeaux EN VIVO se enfrentarán este domingo 13 de marzo desde las 7.00 a. m. (Perú). El duelo se desarrollará en el Parque de los Príncipes en el marco de la jornada 28 de la Ligue 1 de Francia.

La transmisión del partido estará a cargo de los canales Star Plus y ESPN. Sigue todas las incidencias del duelo de la liga francesa y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

¿Qué canal pasa PSG vs. Bordeaux?

Argentina: SPN Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN, Star+

Costa Rica: Star+

República Dominicana: ESPN2 Caribbean, Star+, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: Star+, ESPN

El Salvador: Star+

Guatemala: Star+

Honduras: Star+

México: Star+

Nicaragua: Star+

Panamá: Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

España: Esport3, tvG2

Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 3

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

PSG vs. Bordeaux: posibles alineaciones

PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Marco Verratti; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Bordeaux: Gaëtan Poussin; Marcelo, Stian Gregersen, Anel Ahmedhodzic; Timothée Pembélé, Jean Onana, Josuha Guilavogui, Javairo Dilrosun; Yacine Adli; Alberth Elis y Ui-Jo Hwang.

PSG vs. Bordeaux : últimos enfrentamientos

El último cruce entre los dos equipos se produjo el 6 de noviembre, en el marco de la jornada 13 de la actual Ligue 1. Aquel día, PSG derrotó 3-2 a Bordeaux con goles de Neymar (26′, 43′) y Kylian Mbappé (63′). Para los locales convirtieron Alberth Elis (78′) y M’Baye Niang (90+2′).

06.11.21 | Bordeaux 2-3 PSG | Ligue 1

03.03.21 | Bordeaux 0-1 PSG | Ligue 1

28.11.20 | PSG 2-2 Bordeaux | Ligue 1

23.02.20 | PSG 4-3 Bordeaux | Ligue 1

28.09.19 | Bordeaux 0-1 PSG | Ligue 1

¿Cómo ver PSG vs. Bordeaux ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el PSG vs. Bordeaux por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan PSG vs. Bordeaux?

El duelo entre PSG vs. Bordeaux se desarrollará en el Parque de los Príncipes, ubicado en la ciudad de París, Francia. En dicho escenario, el conjunto parisino suele jugar de local, y cuenta con una capacidad para más de 47.929 espectadores.