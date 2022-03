¿A qué hora juegan LDU Quito vs. Técnico Universitario por la LigaPro de Ecuador?

LDU Quito vs. Técnico Universitario EN VIVO se miden en el estadio Bellavista (Ambato) por la jornada 4 de la LigaPro de Ecuador. El cotejo arranca a las 5.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador) con transmisión vía GolTV. La República Deportes te llevará las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado para que no te pierdas este y otros partidos de hoy.

LDU Quito vs. Técnico Universitario: ficha del partido

Partido LDU Quito vs. Técnico Universitario ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 12 de marzo ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Bellavista ¿En qué canal? GolTV

¿A qué hora juegan LDU Quito vs. Técnico Universitario?

En Ecuador y Perú, la hora de inicio del LDU Quito vs. Técnico Universitario es desde las 5.30 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Ecuador: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

LDU Quito buscará completar una gran semana que se inició con el triunfo 2-0 sobre Mushuc Runa por la Copa Sudamericana cuando visite al Técnico Universitario con el propósito de obtener un triunfo que lo mantenga cerca del puntero de la LigaPro, Barcelona SC.

El equipo albo lleva dos victorias en lo que va del certamen, la más reciente frente a la U. Católica por 2-1. Aquella vez, Tomás Molina y Alexander Alvarado le dieron el triunfo a su escuadra con una remontada en los minutos finales.

El cuadro de Ambato, en cambio, lleva dos derrotas consecutivas luego de haber ganado en su debut. En la última fecha, sufrió un doloroso 1-3 en casa ante Mushuc Runa, choque en el que ni siquiera jugar con un hombre más por casi media hora le sirvió para recortar distancias.

LDU Quito y Técnico Universitario se vuelven a enfrentar desde noviembre del año pasado. En el 2021, se midieron en dos oportunidades, y en ambas Liga salió airosa por el mismo marcador (1-0).

¿Qué canal transmite LDU Quito vs. Técnico Universitario?

Para Latinoamérica, la señal encargada de televisar el LDU Quito vs. Técnico Universitario será GolTV.

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Brasil: Star Plus

Chile: GolTV

Colombia: GolTV

Ecuador: GolTV

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV

Estados Unidos: GolTV Español.

¿Dónde ver LDU Quito vs. Técnico Universitario por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de LDU Quito vs. Técnico Universitario por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación para Latinoamérica los encuentros de la LigaPro. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial reciente de LDU Quito vs. Técnico Universitario

LDU Quito 1-0 Técnico Universitario | 26.11.21

Técnico Universitario 0-1 LDU Quito | 16.07.21

LDU Quito 1-2 Técnico Universitario | 20.12.20

Técnico Universitario 0-5 LDU Quito | 26.09.20

Técnico Universitario 0-2 LDU Quito | 24.08.19.

Pronóstico de LDU Quito vs. Técnico Universitario

El favorito para ganar en esta contienda es LDU Quito, según la previsión de las principales casas de apuestas. Si los albos se quedan con el triunfo, la cuota máxima es de 2,10 veces lo apostado, mientras que la victoria de Técnico Universitario puede llegar a pagar 3,60 por cada unidad monetaria invertida, y el empate alcanza los 3,40.

¿Dónde juegan LDU Quito vs. Técnico Universitario?

El escenario de este compromiso será el estadio Bellavista, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Ambato, con capacidad para acoger a 16.000 espectadores.